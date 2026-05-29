Маркевич вынес вердикт Забарному перед финалом Лиги чемпионов

Известный украинский тренер Мирон Маркевич считает, что центральный защитник «ПСЖ» Илья Забарный начнет финальный матч Лиги чемпионов против «Арсенала» на скамейке запасных.

«Забарный? Не думаю, что Илья выйдет на поле с первых минут, его не часто подключают к еврокубковым поединкам. Скажем так, украинец пока учится быть основным игроком «Пари Сен-Жермен». В основном составе сыграет Маркиньос», – сказал Маркевич.

30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште состоится финал Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ сыграет против лондонского «Арсенала».