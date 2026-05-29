  Романо подтвердил. Ливерпуль потеряет одного из самых дорогих игроков
Романо подтвердил. Ливерпуль потеряет одного из самых дорогих игроков

Ибраима Конате так и не достиг соглашения с руководством клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

Французский центральный защитник Ибраима Конате покинет английский «Ливерпуль», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны вели продвинутые переговоры о продлении контракта 27-летнего футболиста, но так и не смогли достичь окончательной договоренности.

Конате перешел в «Ливерпуль» летом 2021 года и выиграл с клубом 5 трофеев, среди которых 1 чемпионский титул.

В сезоне 2025/26 Ибраима Конате провел 51 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих футболистов клуба. Контракт француза с «красными» действует до конца июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Ибраима Конате перейдет в мадридский «Реал».

Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
