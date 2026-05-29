Форвард сборной Украины столкнется с проблемами при поиске нового клуба
«Роме» будет трудно найти команды, которые захотят оформить полноценный трансфер Довбика
Форвард сборной Украины Артем Довбик будет выставлен на трансфер, так как не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщила Forza Roma.
Римский клуб и 28-летний футболист столкнутся с проблемами после завершения сезона – из-за результатов украинца будет трудно найти клуб, который оформит его трансфер:
«Довбик не сумел убедить Гасперини, поэтому находится в списке потенциальных трансферов и может покинуть «Рому». Однако сезон оказался полным разочарованием, поэтому найти претендентов в Европе будет непросто.
Прошлым летом украинцем интересовался «Вильярреал» , но сделка так и не состоялась. Довбика будут предлагать различным клубам – «джаллоросси» даже готовы отпустить его в аренду с правом выкупа», – сообщил источник.
Довбик перебрался в чемпионат Италии в августе 2024 года. В футболке римской команды провел 63 матча, в которых забил 20 голов и отдал шесть результативных передач.
