В Динамо отреагировали на переход Караваева в Шахтер: «Ему будет тяжело»

Полузащитник киевского Динамо Александр Пихаленок отреагировал на возможный переход Александра Караваева в расположение донецкого Шахтера.

«Если он перейдет, я думаю, ему будет сложно, хотя он опытный игрок. Будет сложно психологически первое время. Очень большое давление. Особенно от болельщиков Динамо, а Динамо – народный клуб в каждом городе.

Но это его жизнь, если он перейдет, ему решать, но я думаю, что на него давление будет невероятное. Но увидим, как это будет. И время покажет, если это было верное решение», – сказал Александр.

Ранее Артем Милевский подверг критике Александра Караваева за переход в донецкий Шахтер.