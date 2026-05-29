  В Динамо отреагировали на переход Караваева в Шахтер: «Ему будет тяжело»
29 мая 2026, 12:04 | Обновлено 29 мая 2026, 12:41
29 мая 2026, 12:04 | Обновлено 29 мая 2026, 12:41
Полузащитник киевского Динамо Александр Пихаленок отреагировал на возможный переход Александра Караваева в расположение донецкого Шахтера.

«Если он перейдет, я думаю, ему будет сложно, хотя он опытный игрок. Будет сложно психологически первое время. Очень большое давление. Особенно от болельщиков Динамо, а Динамо – народный клуб в каждом городе.

Но это его жизнь, если он перейдет, ему решать, но я думаю, что на него давление будет невероятное. Но увидим, как это будет. И время покажет, если это было верное решение», – сказал Александр.

Ранее Артем Милевский подверг критике Александра Караваева за переход в донецкий Шахтер.

пішов на більшу зарплату. і шо тут такого?
чи буде постійно грати? то це вже татотаке...
а піхальонок шо вихованец динамо? він сам х шахтря, потім Маріуполь, потім Дніпро, ті Динамо. ....йому було кладно? Аби щось пізд%нуть . Та по всьму світу гравці перходять з одного клуба в інших, і все гарад. Це просто їх робота. 
Піха так говорить ніби Караваєв сюди йшов з думкою стати гравцем основи  Каравай знає прекрасно, що вже у віці і що Тобіас буде основним, а сам він просто прийшов заробити бабла та ще раз побувати на найбільших стадіонах і подивитися вживу на матчі ЛЧ з лави запасних
Он будет тем же джокером.
Якось пох 
Чесно кажучи вже підзадовбали цим суперництвом Шахтар-Динамо, я б ще це міг зрозуміти в 2010-2015 роках, але зараз коли Динамо взагалі особливо нічим не вирізняється на фоні інших, Шахтар теж не далеко продвинувся. Реально скоро суперники з Фарер будуть не прохідні в Єврокубках, а Піхальонки будуть розповідати про якийсь народний клуб.
1. Это динама отреагировала на слухи или пихаленок?
2. Достали этим *народным клубом*. Народ начинает интересоваться этим *народным клубом*, а ему троли динамовские - не трогайте наш клуб.
Вы уж определитесь - чей он, этот клуб.
народний клуб , ти з дуба рухнув мабуть парніша , цей клуб перестав бути народним після того як його прибрав до своїх рук Григорій Михайлович.
Ой… страшно 
