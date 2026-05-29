Андреа МАЛЬДЕРА: «Это было немного неожиданно, но кто меня знает...»

Итальянский специалист Андреа Мальдера, недавно возглавивший национальную сборную Украины, объяснил, почему планирует жить во Львове.

– Это было неожиданно для друзей, для мамы. Также у меня много украинских друзей, и они рассказывали мне о трудностях, о сложных моментах. Конечно, я также интересовался в Федерации, где можно жить, какие районы относительно спокойны с точки зрения войны, хотя это и звучит немного некорректно. Потому я много советовался.

Возможно, было немного удивления моих ближайших друзей, но кто меня знает, тот понимал, что я приму именно такое решение. Кто меня знает, тот понимает, что у меня есть немного того здорового безумия, которое подталкивает меня делать разные вещи.

Поэтому мой брат знал, что это будет мой первый матч как главного тренера, моя жена знала, и она тоже приедет сюда жить, ей придется пожертвовать еще больше, чем мне, потому что ей придется ездить туда-сюда на работу, но она приедет сюда. Я считаю, что те, кто меня хорошо знает, напротив рады этому выбору.

– Сегодня мы здесь во Львове, но когда увидимся в Киеве? У вас есть планы переехать или приехать в Киев?

– Конечно, я перееду в Киев, это город, который я люблю. Львов я открыл для себя сейчас – и он прекрасен. Я не знал его так хорошо, и он мне очень нравится. Этот город приспособлен к человеку, там ты чувствуешь себя, как дома, уже через несколько часов. Несколько дней – и он становится ориентиром. Львов мне очень нравится, но Киев для меня необычный город.

– Ваша работа всегда будет связана со Львовом?

– Я буду жить во Львове, как дома. Я ищу жилье здесь, во Львове, но в Киев или для просмотра матчей, или для встреч в Федерации, в случае необходимости, я спокойно приеду. Его величие, его размах поразили меня, потому что, живя в Милане, я привык к большому городу с его парками, его огромными проспектами. Вы, наверное, знаете, это лучше меня.

Мне очень нравится Киев, и когда я приехал сюда в Украину 14-го и был до 19-го, я провел 5-6 дней в Киеве. Я увидел его с несколькими дополнительными шрамами, но я увидел его красивым и сильным, – сказал Андреа.