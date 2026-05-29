Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андреа МАЛЬДЕРА: «Это было немного неожиданно, но кто меня знает...»
Сборная УКРАИНЫ
29 мая 2026, 09:23 | Обновлено 29 мая 2026, 09:51
627
0

Андреа МАЛЬДЕРА: «Это было немного неожиданно, но кто меня знает...»

Итальянец рассказал, почему будет жить в Украине

29 мая 2026, 09:23 | Обновлено 29 мая 2026, 09:51
627
0
Андреа МАЛЬДЕРА: «Это было немного неожиданно, но кто меня знает...»
УАФ. Андреа Мальдера

Итальянский специалист Андреа Мальдера, недавно возглавивший национальную сборную Украины, объяснил, почему планирует жить во Львове.

– Это было неожиданно для друзей, для мамы. Также у меня много украинских друзей, и они рассказывали мне о трудностях, о сложных моментах. Конечно, я также интересовался в Федерации, где можно жить, какие районы относительно спокойны с точки зрения войны, хотя это и звучит немного некорректно. Потому я много советовался.

Возможно, было немного удивления моих ближайших друзей, но кто меня знает, тот понимал, что я приму именно такое решение. Кто меня знает, тот понимает, что у меня есть немного того здорового безумия, которое подталкивает меня делать разные вещи.

Поэтому мой брат знал, что это будет мой первый матч как главного тренера, моя жена знала, и она тоже приедет сюда жить, ей придется пожертвовать еще больше, чем мне, потому что ей придется ездить туда-сюда на работу, но она приедет сюда. Я считаю, что те, кто меня хорошо знает, напротив рады этому выбору.

– Сегодня мы здесь во Львове, но когда увидимся в Киеве? У вас есть планы переехать или приехать в Киев?

– Конечно, я перееду в Киев, это город, который я люблю. Львов я открыл для себя сейчас – и он прекрасен. Я не знал его так хорошо, и он мне очень нравится. Этот город приспособлен к человеку, там ты чувствуешь себя, как дома, уже через несколько часов. Несколько дней – и он становится ориентиром. Львов мне очень нравится, но Киев для меня необычный город.

– Ваша работа всегда будет связана со Львовом?

– Я буду жить во Львове, как дома. Я ищу жилье здесь, во Львове, но в Киев или для просмотра матчей, или для встреч в Федерации, в случае необходимости, я спокойно приеду. Его величие, его размах поразили меня, потому что, живя в Милане, я привык к большому городу с его парками, его огромными проспектами. Вы, наверное, знаете, это лучше меня.

Мне очень нравится Киев, и когда я приехал сюда в Украину 14-го и был до 19-го, я провел 5-6 дней в Киеве. Я увидел его с несколькими дополнительными шрамами, но я увидел его красивым и сильным, – сказал Андреа.

По теме:
ФОТО. Судаков впечатлил фанатов кадрами из Парижа и Лондона
Женская сборная Украины проведет открытую тренировку на базе Карпат
Сборная Украины проведет встречу с болельщиками во Львове
Андреа Мальдера сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Источник: ТСН
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Бокс | 28 мая 2026, 10:31 2
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену

Мексиканец высказался о поединке

Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Футбол | 29 мая 2026, 08:22 0
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова

Виктор может перейти в «Трабзонспор»

Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Бокс | 29.05.2026, 04:44
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
Бокс | 28.05.2026, 09:53
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
В последний раз. Месси попал в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026
Футбол | 29.05.2026, 01:24
В последний раз. Месси попал в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026
В последний раз. Месси попал в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
28.05.2026, 07:45 16
Бокс
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
27.05.2026, 09:13 10
Футбол
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 5
Футбол
Спортдир Борнмута: «Мы это сделали только потому, что продали Забарного»
Спортдир Борнмута: «Мы это сделали только потому, что продали Забарного»
27.05.2026, 22:38
Футбол
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
27.05.2026, 16:27 10
Теннис
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 4
Бокс
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
28.05.2026, 07:27 2
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем