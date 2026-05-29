  ФОТО. Звезда Арсенала удивил фанатов новым образом
Деклан Райс принял участие в стильной фотосессии и дал интервью

Vogue. Деклан Райс

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс стал одним из главных героев нового выпуска British Vogue. Футболист принял участие в стильной фотосессии и большом интервью для известного журнала.

Во время съемки Райс примерил образы от Prada, Tom Ford, Burberry и других люксовых брендов. Особое внимание фанатов привлекли необычные кожаные джинсы от Versace, в которых футболист также появился на страницах журнала.

Сам англичанин признался, что увлекся модой еще в 16–17 лет, когда начал зарабатывать первые деньги в футболе. По словам Райса, тогда он часто тратил крупные суммы на одежду и не всегда знал меру.

Игрок «Арсенала» также рассказал, что несмотря на постоянную необходимость носить спортивную одежду из-за тренировок и матчей, его интерес к высокой моде только рос. В последние годы Райс регулярно появляется на модных мероприятиях и сотрудничает с известными брендами.

В социальных сетях болельщики активно отреагировали на фотосессию. Часть фанатов назвала Райса одним из самых стильных футболистов Англии, а другие шутили, что полузащитник уже готов к карьере модели после завершения футбольной карьеры.

Максим Лапченко Источник: Vogue
