ФОТО. Судаков впечатлил фанатов кадрами из Парижа и Лондона

Полузащитник «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков поделился серией атмосферных фотографий, показав, как проходят его дни после завершения клубного сезона.

Футболист успел побывать сразу в нескольких европейских городах. На фото Судаков позирует в Лондоне возле Биг-Бена и знаменитого колеса обозрения London Eye, посещает матчи Ролан Гаррос в Париже, а также наслаждается вечерним видом на Эйфелеву башню.

Отдельными кадрами украинец показал поход на теннисный турнир, прогулки по городу, поездки и моменты отдыха. Также хавбек не забывает и о физической форме – в публикации появились фото с тренировок и работы над координацией и балансом.

Судаков также поделился более повседневными моментами жизни – кофе на улицах Парижа, поездками на автомобиле и атмосферой летнего отпуска.

В комментариях болельщики активно отреагировали на новый пост украинца. Фанаты желали Георгию успехов в новом сезоне, отмечали стиль жизни футболиста и называли его одним из главных талантов украинского футбола.