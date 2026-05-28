ФОТО. Футболист сборной Бразилии показал жест обезьяны и получил наказание

Игрок сборной Бразилии U-17 Эдуардо Консейсао получил четырехмесячную дисквалификацию после жеста обезьяны в знак протеста против расистских оскорблений.

16-летний футболист заявил, что во время матча чемпионата Южной Америки U-17 против Аргентины в апреле подвергся расистским выпадам со стороны аргентинца Матео Бенитеса. После своего гола в победной игре со счетом 3:0 Эдуардо отпраздновал мяч, изобразив жест обезьяны в сторону соперника. Бразильцы жаловались арбитру, однако антирасистский протокол задействован не был.

В мае КОНМЕБОЛ дисквалифицировал на четыре месяца как Эдуардо, так и Бенитеса в соответствии с дисциплинарным кодексом организации.

Эдуардо выступает за «Палмейрас» и считается одним из перспективных талантов Бразилии. Клуб и Бразильская футбольная конфедерация уже подали апелляцию, считая наказание несправедливым. Апелляцию также подала Аргентинская футбольная ассоциация.