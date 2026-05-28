Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Футболист сборной Бразилии показал жест обезьяны и получил наказание
Другие новости
28 мая 2026, 23:46 |
175
0

ФОТО. Футболист сборной Бразилии показал жест обезьяны и получил наказание

После матча Бразилия – Аргентина футболист получил бан

28 мая 2026, 23:46 |
175
0
ФОТО. Футболист сборной Бразилии показал жест обезьяны и получил наказание
Instagram. Эдуардо Консейсао

Игрок сборной Бразилии U-17 Эдуардо Консейсао получил четырехмесячную дисквалификацию после жеста обезьяны в знак протеста против расистских оскорблений.

16-летний футболист заявил, что во время матча чемпионата Южной Америки U-17 против Аргентины в апреле подвергся расистским выпадам со стороны аргентинца Матео Бенитеса. После своего гола в победной игре со счетом 3:0 Эдуардо отпраздновал мяч, изобразив жест обезьяны в сторону соперника. Бразильцы жаловались арбитру, однако антирасистский протокол задействован не был.

В мае КОНМЕБОЛ дисквалифицировал на четыре месяца как Эдуардо, так и Бенитеса в соответствии с дисциплинарным кодексом организации.

Эдуардо выступает за «Палмейрас» и считается одним из перспективных талантов Бразилии. Клуб и Бразильская футбольная конфедерация уже подали апелляцию, считая наказание несправедливым. Апелляцию также подала Аргентинская футбольная ассоциация.

По теме:
ФОТО. Футболисты сборной попали в скандал со стрельбой
Анчелотти возглавит третью команду Франции
КАКА: «Для меня очень важно, чтобы он был в команде»
фото скандал сборная Бразилии по футболу сборная Бразилии по футболу U-17
Максим Лапченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Баварии считали, что Барселона блефует в переговорах по Гордону
Футбол | 28 мая 2026, 23:08 0
В Баварии считали, что Барселона блефует в переговорах по Гордону
В Баварии считали, что Барселона блефует в переговорах по Гордону

Чемпионы Бундеслиги согласовали личные условия с Гордоном, но упустили шанс

Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Футбол | 28 мая 2026, 08:29 29
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба

«Рома» расстанется с Артемом Довбиком

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака
Футбол | 28.05.2026, 18:38
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Бокс | 28.05.2026, 05:46
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Футбол | 28.05.2026, 07:08
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
28.05.2026, 09:53 1
Бокс
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
27.05.2026, 09:13 10
Футбол
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
28.05.2026, 05:02 13
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
27.05.2026, 18:37 1
Футбол
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
28.05.2026, 07:02 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
28.05.2026, 08:08 15
Бокс
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
27.05.2026, 08:54 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем