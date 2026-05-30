Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жена Андреа Мальдеры пошла на большие жертвы
Сборная УКРАИНЫ
30 мая 2026, 04:32 |
106
0

Жена Андреа Мальдеры пошла на большие жертвы

Тренер – о решении переехать с семьёй в Украину

30 мая 2026, 04:32 |
106
0
Жена Андреа Мальдеры пошла на большие жертвы
УАФ. Андреа Мальдера

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о своём решении жить в Украине и о реакции близких на этот шаг.

«Для друзей и мамы это было немного неожиданно. Я много общался с украинскими друзьями, расспрашивал о ситуации, сложных моментах. Также с Федерацией обсуждал, где можно жить и какие районы более безопасны – хотя понимаю, что так это звучит не совсем корректно.

Возможно, для кого-то это было удивлением, но те, кто меня знает, понимали, что я могу на такое пойти. У меня есть немного здорового безумия, которое подталкивает к таким шагам.

Жена тоже планирует жить здесь, она пошла на небольшие жертвы, ей придется часто ездить из-за работы. Но она меня поддерживает», – сказал тренер.

По теме:
ФОТО. Жена Забарного попала в рейтинг красавиц финала Лиги чемпионов
ФОТО. Шевченко вернулся в лицей, который разрушили россияне
ВИДЕО. Первая тренировка сборной Украины под руководством Мальдеры
Андреа Мальдера сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТСН
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Футбол | 30 мая 2026, 02:54 2
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов

Поединок начнется 30 мая на Пушкаш-Арене в 19:00 по Киеву

В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Бокс | 29 мая 2026, 05:44 5
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх

Гарсия – о поединке Усик – Бенавидес

Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Футбол | 29.05.2026, 13:33
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
В УЕФА сообщили, что ПСЖ принял решение по Забарному перед финалом ЛЧ
Футбол | 29.05.2026, 20:48
В УЕФА сообщили, что ПСЖ принял решение по Забарному перед финалом ЛЧ
В УЕФА сообщили, что ПСЖ принял решение по Забарному перед финалом ЛЧ
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29.05.2026, 12:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
28.05.2026, 23:59 8
Хоккей
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
28.05.2026, 05:46 16
Бокс
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
29.05.2026, 04:44 23
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
28.05.2026, 20:40 5
Футбол
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 31
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
28.05.2026, 07:45 17
Бокс
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 6
Футбол
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем