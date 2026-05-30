Жена Андреа Мальдеры пошла на большие жертвы

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о своём решении жить в Украине и о реакции близких на этот шаг.

«Для друзей и мамы это было немного неожиданно. Я много общался с украинскими друзьями, расспрашивал о ситуации, сложных моментах. Также с Федерацией обсуждал, где можно жить и какие районы более безопасны – хотя понимаю, что так это звучит не совсем корректно.

Возможно, для кого-то это было удивлением, но те, кто меня знает, понимали, что я могу на такое пойти. У меня есть немного здорового безумия, которое подталкивает к таким шагам.

Жена тоже планирует жить здесь, она пошла на небольшие жертвы, ей придется часто ездить из-за работы. Но она меня поддерживает», – сказал тренер.