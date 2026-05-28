Экс-лидер Манчестер Сити имеет варианты помимо Барселоны

Уже бывший полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассматривает несколько вариантов как в Европе, так и в MLS.

«Барселона» провела несколько позитивных раундов переговоров с португальцем, а «Атлетико» и «Ювентус» также обозначили интерес к его персоне. Возвращение в «Бенфику» этим летом не состоится, а переезд в Саудовскую Аравию пока маловероятен.

31-летний хавбек оценивается в 27 млн евро, он провел шесть сезонов в «Манчестер Сити», а до этого защищал цвета «Бенфики» и «Монако».