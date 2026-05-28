  4. Экс-лидер Манчестер Сити имеет варианты помимо Барселоны
28 мая 2026, 22:41 | Обновлено 28 мая 2026, 22:42
Экс-лидер Манчестер Сити имеет варианты помимо Барселоны

Бернарду Силва рассматривает несколько вариантов как в Европе, так и в MLS

Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Уже бывший полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассматривает несколько вариантов как в Европе, так и в MLS.

«Барселона» провела несколько позитивных раундов переговоров с португальцем, а «Атлетико» и «Ювентус» также обозначили интерес к его персоне. Возвращение в «Бенфику» этим летом не состоится, а переезд в Саудовскую Аравию пока маловероятен.

31-летний хавбек оценивается в 27 млн евро, он провел шесть сезонов в «Манчестер Сити», а до этого защищал цвета «Бенфики» и «Монако».

Бернарду Силва Манчестер Сити Барселона Атлетико Мадрид Ювентус Бенфика Монако трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги
Руслан Полищук Источник: Бен Джейкобс
