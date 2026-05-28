Стало известно, когда состоится церемония вручения Золотого мяча 2026

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года состоится 26 октября 2026 года в Лондоне.

Обычно награждение проходит в Париже, но в этом году организаторы премии решили отдать дань уважения английскому футболисту Стэнли Мэттьюзу, первому обладателю «Золотого мяча», который он получил в 1956 году, поэтому перенесли мероприятие в столицу Великобритании.

В прошлом году «Золотой мяч» получил нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле.

Ранее издание GiveMeSport обновило рейтинг игроков, имеющих наибольшие шансы на «Золотой мяч».