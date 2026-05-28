ФОТО. Футболисты сборной попали в скандал со стрельбой

Три игрока сборной Коста-Рики были отстранены за нарушение дисциплины перед товарищескими матчами против Колумбии и Англии.

Форвард «Хартс» Кеннет Варгас, игрок «Нэшвилла» Уоррен Мадригал и полузащитник «Алахуэленсе» Алехандро Бран не сыграют в июньских матчах национальной команды.

Причиной стало расследование предполагаемого инцидента со стрельбой в Сан-Хосе, во время которого автомобиль Брана получил несколько пулевых попаданий после конфликта возле бара.

Федерация футбола Коста-Рики заявила, что «дисциплина и уважение к правилам являются фундаментальными принципами» для всех национальных сборных.

Клуб «Алахуэленсе» также отстранил Брана и Варгаса от команды.