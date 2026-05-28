Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Футболисты сборной попали в скандал со стрельбой
Другие новости
28 мая 2026, 21:36 |
1511
0

ФОТО. Футболисты сборной попали в скандал со стрельбой

Сразу троих игроков Коста-Рики отстранили после серьезного инцидента в Сан-Хосе

28 мая 2026, 21:36 |
1511
0
ФОТО. Футболисты сборной попали в скандал со стрельбой
Getty Images/Global Images Ukraine. Уоррен Мадригал

Три игрока сборной Коста-Рики были отстранены за нарушение дисциплины перед товарищескими матчами против Колумбии и Англии.

Форвард «Хартс» Кеннет Варгас, игрок «Нэшвилла» Уоррен Мадригал и полузащитник «Алахуэленсе» Алехандро Бран не сыграют в июньских матчах национальной команды.

Причиной стало расследование предполагаемого инцидента со стрельбой в Сан-Хосе, во время которого автомобиль Брана получил несколько пулевых попаданий после конфликта возле бара.

Федерация футбола Коста-Рики заявила, что «дисциплина и уважение к правилам являются фундаментальными принципами» для всех национальных сборных.

Клуб «Алахуэленсе» также отстранил Брана и Варгаса от команды.

По теме:
ФОТО. Война в Манчестер Юнайтед: капитан против капитана
Лунин попал в громкий скандал. Он позволил себе невиданное
«Мы на твоей стороне»: Соотечественники отреагировали на бан paszaBiceps
фото скандал сборная Коста-Рики по футболу
Максим Лапченко Источник: ESPN
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Бокс | 28 мая 2026, 10:31 2
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену

Мексиканец высказался о поединке

Альварес обратился к руководству Атлетико после предложения Барселоны
Футбол | 28 мая 2026, 22:16 0
Альварес обратился к руководству Атлетико после предложения Барселоны
Альварес обратился к руководству Атлетико после предложения Барселоны

Хулиан хочет сменить клубную прописку

Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Футбол | 28.05.2026, 08:29
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Теннис | 28.05.2026, 16:50
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Футбол | 28.05.2026, 09:04
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 7
Бокс
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
27.05.2026, 09:02 1
Бокс
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
27.05.2026, 08:54 15
Футбол
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
27.05.2026, 06:52 16
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
28.05.2026, 05:46 15
Бокс
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 4
Футбол
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем