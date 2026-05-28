КАКА: «Для меня очень важно, чтобы он был в команде»

Один из легендарных бразильских футболистов Кака высказался о роли 34-летнего форварда Неймара в стане «селесао».

«Для меня очень важно, чтобы он был в команде. Неймар может помочь как на поле, так и за его пределами. Он очень зрелый. Это его четвертый чемпионат мира. Он уже знает, как это бывает, как играть, как себя вести, и для меня очень приятно видеть его на чемпионате мира», – сказал Кака.

Роль форварда «Сантоса» пока неясна. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти признал, что он будет «важным игроком», но отказался подтвердить место в стартовом составе для легенды бразильского футбола, которому предстоит борьба за восстановление после мышечной травмы, полученной на этой неделе.