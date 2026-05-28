Арсенал может стать 10-м клубом, который выиграет ЛЧ без поражений
Также «канониры» могут осуществить это, сыграв рекордное количество матчей без поражений
Лондонский Арсенал подошел к финальному матчу Лиги чемпионов сезона 2025/26 против ПСЖ без единого поражения.
В активе «канониров» беспроигрышная серия длиной в 14 поединков.
Беспроигрышная серия Арсенала в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (14 матчей)
- полуфинал, Арсенал – Атлетико – 1:0
- полуфинал, Атлетико – Арсенал – 1:1
- четвертьфинал, Арсенал – Спортинг – 0:0
- четвертьфинал, Спортинг – Арсенал – 0:1
- 1/8 финала, Арсенал – Байер – 2:0
- 1/8 финала, Байер – Арсенал – 1:1
- этап лиги, Арсенал – Кайрат – 3:2
- этап лиги, Интер – Арсенал – 1:3
- этап лиги, Брюгге – Арсенал – 0:3
- этап лиги, Арсенал – Бавария – 3:1
- этап лиги, Славия – Арсенал – 0:3
- этап лиги, Арсенал – Атлетико – 4:0
- этап лиги, Арсенал – Олимпиакос – 2:0
- этап лиги, Атлетик – Арсенал – 0:2
Лишь 9 команд в истории турнира выигрывали трофей, не проиграв ни одной игры в течение своего победного сезона.
Команды Лиги чемпионов, не проигравшие ни одного матча в течение своего победного сезона
- 1992/93 – Марсель (11)
- 1993/94 – Милан (12)
- 1994/95 – Аякс (11)
- 1998/99 – Манчестер Юнайтед (11)
- 2005/06 – Барселона (13)
- 2007/08 – Манчестер Юнайтед (13)
- 2019/20 – Бавария (11)
- 2022/23 – Манчестер Сити (13)
- 2023/24 – Реал (13)
В скобках – количество матчей в сезоне
Как видим, ни один из этих победителей не сыграл больше 13 матчей в одном сезоне. Арсенал может установить новое достижение, выиграв турнир и получить беспроигрышную серию из 15 поединков.
«Канониры» в этом сезоне, вне зависимости от результата финальной игры против ПСЖ, уже установили новый рекорд Лиги чемпионов по длине серии без поражений в одном сезоне (14).
Самые длинные беспроигрышные серии в одном сезоне Лиги чемпионов
- 14 – Арсенал (2025/26)
- 13 – Реал (2023/24)
- 13 – Манчестер Сити (2022/23)
- 13 – Манчестер Юнайтед (2007/08)
- 13 – Барселона (2005/06)
- 13 – Барселона (2002/03)
- 13 – Бавария (2001/02)
