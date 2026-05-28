Арсенал может стать 10-м клубом, который выиграет ЛЧ без поражений

Также «канониры» могут осуществить это, сыграв рекордное количество матчей без поражений

Арсенал может стать 10-м клубом, который выиграет ЛЧ без поражений
Лондонский Арсенал подошел к финальному матчу Лиги чемпионов сезона 2025/26 против ПСЖ без единого поражения.

В активе «канониров» беспроигрышная серия длиной в 14 поединков.

Беспроигрышная серия Арсенала в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (14 матчей)

  • полуфинал, Арсенал – Атлетико – 1:0
  • полуфинал, Атлетико – Арсенал – 1:1
  • четвертьфинал, Арсенал – Спортинг – 0:0
  • четвертьфинал, Спортинг – Арсенал – 0:1
  • 1/8 финала, Арсенал – Байер – 2:0
  • 1/8 финала, Байер – Арсенал – 1:1
  • этап лиги, Арсенал – Кайрат – 3:2
  • этап лиги, Интер – Арсенал – 1:3
  • этап лиги, Брюгге – Арсенал – 0:3
  • этап лиги, Арсенал – Бавария – 3:1
  • этап лиги, Славия – Арсенал – 0:3
  • этап лиги, Арсенал – Атлетико – 4:0
  • этап лиги, Арсенал – Олимпиакос – 2:0
  • этап лиги, Атлетик – Арсенал – 0:2

Лишь 9 команд в истории турнира выигрывали трофей, не проиграв ни одной игры в течение своего победного сезона.

Команды Лиги чемпионов, не проигравшие ни одного матча в течение своего победного сезона

  • 1992/93 – Марсель (11)
  • 1993/94 – Милан (12)
  • 1994/95 – Аякс (11)
  • 1998/99 – Манчестер Юнайтед (11)
  • 2005/06 – Барселона (13)
  • 2007/08 – Манчестер Юнайтед (13)
  • 2019/20 – Бавария (11)
  • 2022/23 – Манчестер Сити (13)
  • 2023/24 – Реал (13)

В скобках – количество матчей в сезоне

Как видим, ни один из этих победителей не сыграл больше 13 матчей в одном сезоне. Арсенал может установить новое достижение, выиграв турнир и получить беспроигрышную серию из 15 поединков.

«Канониры» в этом сезоне, вне зависимости от результата финальной игры против ПСЖ, уже установили новый рекорд Лиги чемпионов по длине серии без поражений в одном сезоне (14).

Самые длинные беспроигрышные серии в одном сезоне Лиги чемпионов

  • 14 – Арсенал (2025/26)
  • 13 – Реал (2023/24)
  • 13 – Манчестер Сити (2022/23)
  • 13 – Манчестер Юнайтед (2007/08)
  • 13 – Барселона (2005/06)
  • 13 – Барселона (2002/03)
  • 13 – Бавария (2001/02)
