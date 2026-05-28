Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер - открытие АПЛ отказал Милану и нашел другое место работы
Англия
28 мая 2026, 19:58 | Обновлено 28 мая 2026, 20:09
528
2

Тренер - открытие АПЛ отказал Милану и нашел другое место работы

«Байер» находится на едва ли не заключительной стадии переговоров с Андони Ираолой

28 мая 2026, 19:58 | Обновлено 28 мая 2026, 20:09
528
2 Comments
Тренер - открытие АПЛ отказал Милану и нашел другое место работы
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

Немецкий «Байер», занявший шестое место в прошлом сезоне Бундеслиги, находится на продвинутой, но еще не на заключительной стадии переговоров с главным тренером Андони Ираолой, который ушел из «Борнмута».

43-летний испанец устанавливал новый рекорд по количеству очков с «вишнями» в каждом из трех лет работы в клубе и едва не пробился с ним в Лигу чемпионов.

В лице Ираолы «Байер» может получить тренера, который полагается на агрессивный высокий прессинг и быстрый, вертикальный стиль игры, хотя «Борнмут» добился значительного владения мячом даже против сильных соперников.

Баск в Леверкузене должен сменить Каспера Юльманда, который возглавил «Байер» после второго тура прошлого сезона, но был вынужден уйти досрочно, несмотря на контракт до 2027 года, после того как команда показала разочаровывающие результаты во второй половине сезона.

Ранее предполагалось, что Ираола – один из фаворитов на должность наставника «Милана».

По теме:
ФОТО. Газон на стадионе Баварии безжалостно уничтожают
Тревожный сигнал. Лидер Манчестер Сити намерен уйти: на радаре гранды
Есть предложение. Байер обратился к тренеру после победы в еврокубке
Байер Андони Ираола Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бундеслига чемпионат Германии по футболу Каспер Юльманд
Руслан Полищук Источник: Kicker
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Теннис | 28 мая 2026, 16:50 24
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1

Хуан Мануэль Черундоло выбил лидера мирового рейтинга в матче второго раунда мейджора

Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Футбол | 28 мая 2026, 09:04 5
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»

Тренер пожелал Андрею побить рекорд президента УАФ

Реал, Боруссия, Жирона. Заявка молодежной сборной Украины на матчи июня
Футбол | 28.05.2026, 18:43
Реал, Боруссия, Жирона. Заявка молодежной сборной Украины на матчи июня
Реал, Боруссия, Жирона. Заявка молодежной сборной Украины на матчи июня
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 28.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Бокс | 28.05.2026, 08:02
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Тренер дійно класний, кожного року продавали провідних футболістів але на гру без них ніяк не вплинуло
Ответить
0
странный выбор. на волне успеха уйти из более богатого клуба в более бедный
Ответить
0
Популярные новости
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
27.05.2026, 06:52 16
Футбол
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
28.05.2026, 07:02 2
Бокс
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
27.05.2026, 19:00 133
Теннис
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 7
Бокс
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
28.05.2026, 05:02 13
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
28.05.2026, 05:46 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем