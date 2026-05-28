Тренер - открытие АПЛ отказал Милану и нашел другое место работы

Немецкий «Байер», занявший шестое место в прошлом сезоне Бундеслиги, находится на продвинутой, но еще не на заключительной стадии переговоров с главным тренером Андони Ираолой, который ушел из «Борнмута».

43-летний испанец устанавливал новый рекорд по количеству очков с «вишнями» в каждом из трех лет работы в клубе и едва не пробился с ним в Лигу чемпионов.

В лице Ираолы «Байер» может получить тренера, который полагается на агрессивный высокий прессинг и быстрый, вертикальный стиль игры, хотя «Борнмут» добился значительного владения мячом даже против сильных соперников.

Баск в Леверкузене должен сменить Каспера Юльманда, который возглавил «Байер» после второго тура прошлого сезона, но был вынужден уйти досрочно, несмотря на контракт до 2027 года, после того как команда показала разочаровывающие результаты во второй половине сезона.

Ранее предполагалось, что Ираола – один из фаворитов на должность наставника «Милана».