  Легендарный Гашек обратился с советом к украинским теннисисткам
28 мая 2026, 21:33
Легендарный Гашек обратился с советом к украинским теннисисткам

Экс-хоккеист считает, что украинкам следует подать иск против WTA

Доминик Гашек

Легендарный чешский экс-хоккеист Доминик Гашек отреагировал на слова украинской теннисистки Александры Олейниковой (WTA 65), которая заявила, что в течение нескольких месяцев подвергалась давлению со стороны WTA из-за своих публичных высказываний о российских игроках и войне:

«Это ограничение свободы слова и огромная дискриминация. Украинские теннисистки должны подать в суд на WTA, и она будет вынуждена выплатить компенсацию в размере миллионов или десятков миллионов евро каждой теннисистке. Конечно, WTA также будет вынуждена заплатить украинцам и за другие убытки».

Ранее Александра Олийникова дала большую пресс-конференцию, где много рассказывала журналистам о войне.

Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
