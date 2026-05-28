Легендарный Гашек обратился с советом к украинским теннисисткам
Экс-хоккеист считает, что украинкам следует подать иск против WTA
Легендарный чешский экс-хоккеист Доминик Гашек отреагировал на слова украинской теннисистки Александры Олейниковой (WTA 65), которая заявила, что в течение нескольких месяцев подвергалась давлению со стороны WTA из-за своих публичных высказываний о российских игроках и войне:
«Это ограничение свободы слова и огромная дискриминация. Украинские теннисистки должны подать в суд на WTA, и она будет вынуждена выплатить компенсацию в размере миллионов или десятков миллионов евро каждой теннисистке. Конечно, WTA также будет вынуждена заплатить украинцам и за другие убытки».
Ранее Александра Олийникова дала большую пресс-конференцию, где много рассказывала журналистам о войне.
This (below) is a restriction of freedom of speech and a huge discrimination. Ukrainian tennis players must sue the @WTA and it will have to pay damages worth millions or tens of millions of Euros to each tennis player. Of course, the WTA will also have to pay 🇺🇦for other damages https://t.co/XjI3R004gc— Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 27, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
