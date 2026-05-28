Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктория нашла нового тренера после перехода Бессмертного в Динамо
Украина. Первая лига
28 мая 2026, 20:03 | Обновлено 28 мая 2026, 20:05
525
0

Виктория нашла нового тренера после перехода Бессмертного в Динамо

Владимир Романенко будет исполнять обязанности тренера

28 мая 2026, 20:03 | Обновлено 28 мая 2026, 20:05
525
0
Виктория нашла нового тренера после перехода Бессмертного в Динамо
ФК Виктория. Владимир Романенко

Перволиговый клуб «Виктория» нашёл замену тренеру Анатолию Бессмертному, который покинул команду ради киевского «Динамо».

За тур до завершения чемпионата «Виктория» назначила исполняющим обязанности главного тренера – Владимира Романенко.

«Желаем Владимиру Александровичу удачи, вдохновения, уверенности в собственных силах и новых побед вместе с командой», – написала пресс-служба.

Владимир с лета 2023 года работал ассистентом тренера «Виктории» и теперь получил шанс возглавить команду.

Перед последним туром «Виктория» идет восьмой в турнирной таблице. Заключительный поединок сезона клуб проведет против «Феникс-Мариуполя».

По теме:
Игрок Буковины: «Для команды этот сезон оцениваю на десять из десяти»
Стало известно, какую команду намерен возглавил Пеп Гвардиола
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Анатолий Бессмертный назначение тренера Украинская Премьер-лига Владимир Романенко
Андрей Витренко Источник: ФК Виктория Николаевка
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Футбол | 28 мая 2026, 08:29 28
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба

«Рома» расстанется с Артемом Довбиком

Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Теннис | 28 мая 2026, 16:50 24
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1

Хуан Мануэль Черундоло выбил лидера мирового рейтинга в матче второго раунда мейджора

Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Бокс | 28.05.2026, 05:46
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Футбол | 28.05.2026, 09:04
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Реал, Боруссия, Жирона. Заявка молодежной сборной Украины на матчи июня
Футбол | 28.05.2026, 18:43
Реал, Боруссия, Жирона. Заявка молодежной сборной Украины на матчи июня
Реал, Боруссия, Жирона. Заявка молодежной сборной Украины на матчи июня
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
27.05.2026, 09:13 10
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 11
Футбол
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
27.05.2026, 09:02
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 4
Футбол
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
28.05.2026, 08:02 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем