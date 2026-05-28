Виктория нашла нового тренера после перехода Бессмертного в Динамо
Владимир Романенко будет исполнять обязанности тренера
Перволиговый клуб «Виктория» нашёл замену тренеру Анатолию Бессмертному, который покинул команду ради киевского «Динамо».
За тур до завершения чемпионата «Виктория» назначила исполняющим обязанности главного тренера – Владимира Романенко.
«Желаем Владимиру Александровичу удачи, вдохновения, уверенности в собственных силах и новых побед вместе с командой», – написала пресс-служба.
Владимир с лета 2023 года работал ассистентом тренера «Виктории» и теперь получил шанс возглавить команду.
Перед последним туром «Виктория» идет восьмой в турнирной таблице. Заключительный поединок сезона клуб проведет против «Феникс-Мариуполя».
