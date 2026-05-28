Виктория нашла нового тренера после перехода Бессмертного в Динамо

Перволиговый клуб «Виктория» нашёл замену тренеру Анатолию Бессмертному, который покинул команду ради киевского «Динамо».

За тур до завершения чемпионата «Виктория» назначила исполняющим обязанности главного тренера – Владимира Романенко.

«Желаем Владимиру Александровичу удачи, вдохновения, уверенности в собственных силах и новых побед вместе с командой», – написала пресс-служба.

Владимир с лета 2023 года работал ассистентом тренера «Виктории» и теперь получил шанс возглавить команду.

Перед последним туром «Виктория» идет восьмой в турнирной таблице. Заключительный поединок сезона клуб проведет против «Феникс-Мариуполя».