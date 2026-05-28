В сезоне-2025/26 Рух задействовал 47 игроков

Украина. Премьер лига
28 мая 2026, 13:36 | Обновлено 28 мая 2026, 13:40
В матчах УПЛ-2025/26 принимали участие 498 футболистов – 457 полевых игроков и 41 голкипер, 354 украинца (71,1%) и 144 иностранца (28,9%). Наибольшее количество исполнителей задействовал «Рух» – 47. В истории украинских чемпионатов больше футболистов использовал за сезон только «Арсенал» в ЧУ-2018/19 – 48.

Самым стабильным оказался состав у «Металлиста 1925», за который выступило 25 игроков. По 18 легионеров защищали цвета «Кривбасса» и «Шахтера», по 14 – «Александрии» и «Карпат». В то же время ни одного иностранца не оказалось в рядах «Оболони» и «Полтавы».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество игроков, задействованных клубами в одном чемпионате

К

Сезон

Клуб

Тренеры

Место

48

2018/19

Арсенал

Раванелли, Гуменюк, Грозный, Леонов

12-е

47

2006/07

Заря

Коваль, Малыгин, Бессонов, Косевич

11-е

2014/15

Мариуполь

Павлов

14-е

2014/15

Металлист

Рахаев

6-е

2019/20

Ворскла

Косовский, Максимов

10-е

2025/26

Рух

Федык

14-е

46

1994/95

Николаев

Журавко, Кучеревский

13-е

1994/95

Нива В

Бобарико, Коваль, Морозов

14-е

2022/23

Львов

Дулуб, Бессмертный, Гандзин

16-е

45

1998/99

Николаев

Коньков, Николаенко, Краснецкий, Калита

16-е

2003/04

Металлург З

Фоменко, Юревич, Боровский

11-е

2005/06

Металлург З

Яремченко, Чанцев, Грозный

8-е

