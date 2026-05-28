В сезоне-2025/26 Рух задействовал 47 игроков

В матчах УПЛ-2025/26 принимали участие 498 футболистов – 457 полевых игроков и 41 голкипер, 354 украинца (71,1%) и 144 иностранца (28,9%). Наибольшее количество исполнителей задействовал «Рух» – 47. В истории украинских чемпионатов больше футболистов использовал за сезон только «Арсенал» в ЧУ-2018/19 – 48.

Самым стабильным оказался состав у «Металлиста 1925», за который выступило 25 игроков. По 18 легионеров защищали цвета «Кривбасса» и «Шахтера», по 14 – «Александрии» и «Карпат». В то же время ни одного иностранца не оказалось в рядах «Оболони» и «Полтавы».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество игроков, задействованных клубами в одном чемпионате