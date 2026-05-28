В сезоне-2025/26 Рух задействовал 47 игроков
Самым стабильным оказался состав у «Металлиста 1925» – 25 футболистов
В матчах УПЛ-2025/26 принимали участие 498 футболистов – 457 полевых игроков и 41 голкипер, 354 украинца (71,1%) и 144 иностранца (28,9%). Наибольшее количество исполнителей задействовал «Рух» – 47. В истории украинских чемпионатов больше футболистов использовал за сезон только «Арсенал» в ЧУ-2018/19 – 48.
Самым стабильным оказался состав у «Металлиста 1925», за который выступило 25 игроков. По 18 легионеров защищали цвета «Кривбасса» и «Шахтера», по 14 – «Александрии» и «Карпат». В то же время ни одного иностранца не оказалось в рядах «Оболони» и «Полтавы».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наибольшее количество игроков, задействованных клубами в одном чемпионате
Сезон
Клуб
Тренеры
Место
48
2018/19
Арсенал
Раванелли, Гуменюк, Грозный, Леонов
12-е
47
2006/07
Заря
Коваль, Малыгин, Бессонов, Косевич
11-е
2014/15
Мариуполь
Павлов
14-е
2014/15
Металлист
Рахаев
6-е
2019/20
Ворскла
Косовский, Максимов
10-е
2025/26
Рух
Федык
14-е
46
1994/95
Николаев
Журавко, Кучеревский
13-е
1994/95
Нива В
Бобарико, Коваль, Морозов
14-е
2022/23
Львов
Дулуб, Бессмертный, Гандзин
16-е
45
1998/99
Николаев
Коньков, Николаенко, Краснецкий, Калита
16-е
2003/04
Металлург З
Фоменко, Юревич, Боровский
11-е
2005/06
Металлург З
Яремченко, Чанцев, Грозный
8-е
