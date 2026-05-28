ФОТО. УПЛ показала новый мяч на следующий сезон – такой же, как в АПЛ

УПЛ показала мяч, которым будут играть матчи элитного чемпионата Украины в сезоне 2026/27.

Мяч будет от компании Puma – STELLAR NITRO ULTIMATE.

Интересно, что недавно АПЛ презентовала этот же мяч для своего чемпионата. Кроме того, таким мячом играют в итальянской Серии A и испанской Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что базовой датой первого тура нового сезона является 1 августа.