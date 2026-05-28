Украина. Первая лига28 мая 2026, 17:01 | Обновлено 28 мая 2026, 17:35
897
1
ФОТО. УПЛ показала новый мяч на следующий сезон – такой же, как в АПЛ
Мяч от компании Puma
28 мая 2026, 17:01 | Обновлено 28 мая 2026, 17:35
897
УПЛ показала мяч, которым будут играть матчи элитного чемпионата Украины в сезоне 2026/27.
Мяч будет от компании Puma – STELLAR NITRO ULTIMATE.
Интересно, что недавно АПЛ презентовала этот же мяч для своего чемпионата. Кроме того, таким мячом играют в итальянской Серии A и испанской Ла Лиге.
Ранее сообщалось, что базовой датой первого тура нового сезона является 1 августа.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 28 мая 2026, 08:08 14
Организация обязала украинца защитить титул против Кабайела
Бокс | 28 мая 2026, 07:02 1
Гарсия – о поединке Усик – Бенавидес
Бокс | 28.05.2026, 05:46
Теннис | 28.05.2026, 14:25
Футбол | 28.05.2026, 15:39
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Ну, все. Тепер після ігор таким м'ячем будемо в ЄК рвати німців і іспанців так , як це роблять англійські клуби. 💪
Популярные новости
27.05.2026, 09:36 15
28.05.2026, 05:02 13
28.05.2026, 08:02 13
27.05.2026, 19:00 131
28.05.2026, 08:29 28
27.05.2026, 18:37 1
28.05.2026, 09:53 1
27.05.2026, 09:02