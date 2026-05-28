Лучшим игроком УПЛ-2025/26 по системе «гол+пас» стал Глейкер Мендоса. В минувшем сезоне 24-летний венесуэльский полузащитник «Кривбасса», забив 11 мячей и сделав 9 голевых передач, набрал 20 очков и на 5 пунктов опередил ближайшего конкурента Егора Твердохлеба. А на 10-й позиции разместился Виталий Буяльский, который поднял свой показатель за карьеру до 119 баллов (73+46), и занимает теперь 8-е место в историческом рейтинге снайперов. А возглавляет этот рейтинг, еще больше увеличив свой отрыв от преследователей, Андрей Ярмоленко – 185 очков (123+62).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие по системе «гол+пас» в сезоне-2025/26

Игрок Клуб О (Г+П) И 1. Глейкер МЕНДОСА Кривбасс 20 (11+9) 26 2. Егор ТВЕРДОХЛЕБ Кривбасс/ЛНЗ 15 (8+7) 26 3. Филипп БУДКОВСКИЙ Заря 14 (12+2) 28 4. Бабукар ФААЛ Рух/Карпаты 14 (9+5) 26 5. Алексей ГУЦУЛЯК Полесье 14 (8+6) 25 6. ХОАКИНЕТЕ Эпицентр 14 (8+6) 30 7. Матвей ПОНОМАРЕНКО Динамо 13 (13+0) 15 8. Андрей СТОРЧОУС Кудровка 13 (12+1) 27 9. Проспер ОБА ЛНЗ/Шахтер 13 (10+3) 26 10. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 13 (6+7) 25 11. Назар ВОЛОШИН Динамо 13 (5+8) 27

Легионеры, становившиеся лучшими по системе «гол+пас» за последние 20 лет

Сезон Игрок Страна Клуб О (Г+П) И 2005/06 БРАНДАУ Бразилия Шахтер 18 (15+3) 26 2011/12 ВИЛЛИАН Бразилия Шахтер 21 (5+16) 27 2012/13 Генрих МХИТАРЯН Армения Шахтер 30 (25+5) 29 2013/14 ЖУНИОР МОРАЕС Бразилия Металлург Д 23 (19+4) 27 2025/26 Глейкер МЕНДОСА Венесуэла Кривбасс 20 (11+9) 26

Лучшие по системе «гол+пас» за историю (начиная с сезона-2004/05)