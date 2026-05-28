Лучшим игроком УПЛ-2025/26 по системе «гол+пас» стал Глейкер Мендоса. В минувшем сезоне 24-летний венесуэльский полузащитник «Кривбасса», забив 11 мячей и сделав 9 голевых передач, набрал 20 очков и на 5 пунктов опередил ближайшего конкурента Егора Твердохлеба. А на 10-й позиции разместился Виталий Буяльский, который поднял свой показатель за карьеру до 119 баллов (73+46), и занимает теперь 8-е место в историческом рейтинге снайперов. А возглавляет этот рейтинг, еще больше увеличив свой отрыв от преследователей, Андрей Ярмоленко – 185 очков (123+62).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие по системе «гол+пас» в сезоне-2025/26
Игрок
Клуб
О (Г+П)
И
1.
Глейкер МЕНДОСА
Кривбасс
20 (11+9)
26
2.
Егор ТВЕРДОХЛЕБ
Кривбасс/ЛНЗ
15 (8+7)
26
3.
Филипп БУДКОВСКИЙ
Заря
14 (12+2)
28
4.
Бабукар ФААЛ
Рух/Карпаты
14 (9+5)
26
5.
Алексей ГУЦУЛЯК
Полесье
14 (8+6)
25
6.
ХОАКИНЕТЕ
Эпицентр
14 (8+6)
30
7.
Матвей ПОНОМАРЕНКО
Динамо
13 (13+0)
15
8.
Андрей СТОРЧОУС
Кудровка
13 (12+1)
27
9.
Проспер ОБА
ЛНЗ/Шахтер
13 (10+3)
26
10.
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
Динамо
13 (6+7)
25
11.
Назар ВОЛОШИН
Динамо
13 (5+8)
27
Легионеры, становившиеся лучшими по системе «гол+пас» за последние 20 лет
Сезон
Игрок
Страна
Клуб
О (Г+П)
И
2005/06
БРАНДАУ
Бразилия
Шахтер
18 (15+3)
26
2011/12
ВИЛЛИАН
Бразилия
Шахтер
21 (5+16)
27
2012/13
Генрих МХИТАРЯН
Армения
Шахтер
30 (25+5)
29
2013/14
ЖУНИОР МОРАЕС
Бразилия
Металлург Д
23 (19+4)
27
2025/26
Глейкер МЕНДОСА
Венесуэла
Кривбасс
20 (11+9)
26
Лучшие по системе «гол+пас» за историю (начиная с сезона-2004/05)
Игрок
Клубы
О (Г+П)
1.
Андрей ЯРМОЛЕНКО
Динамо
185 (123+62)
2.
Александр ГЛАДКИЙ
Металлист/Харьков/Шахтер/
143 (99+44)
Днепр/Карпаты/Динамо/
Черноморец/Заря
3.
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
Арсенал/Шахтер/Днепр/
137 (117+20)
Колос/Минай
4.
ЖУНИОР МОРАЕС
Металлург Д/Динамо/Шахтер
135 (103+32)
5.
Дарио СРНА
Шахтер
121 (33+88)
6.
МАРЛОС
Металлист/Шахтер
120 (68+52)
7.
Марко ДЕВИЧ
Волынь/Металлист/Шахтер
119 (90+29)
8.
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
Динамо/Говерла
119 (73+46)
9.
Виктор ЦЫГАНКОВ
Динамо
118 (77+41)
10.
ТАЙСОН
Металлист/Шахтер
118 (50+68)
