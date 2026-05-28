Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучшим игроком УПЛ-2025/26 по системе «гол+пас» стал Глейкер Мендоса
Украина. Премьер лига
28 мая 2026, 13:04 | Обновлено 28 мая 2026, 13:25
241
0

Лучшим игроком УПЛ-2025/26 по системе «гол+пас» стал Глейкер Мендоса

В минувшем сезоне хавбек «Кривбасса» забил 11 мячей и сделал 9 голевых передач

28 мая 2026, 13:04 | Обновлено 28 мая 2026, 13:25
241
0
Лучшим игроком УПЛ-2025/26 по системе «гол+пас» стал Глейкер Мендоса
ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Лучшим игроком УПЛ-2025/26 по системе «гол+пас» стал Глейкер Мендоса. В минувшем сезоне 24-летний венесуэльский полузащитник «Кривбасса», забив 11 мячей и сделав 9 голевых передач, набрал 20 очков и на 5 пунктов опередил ближайшего конкурента Егора Твердохлеба. А на 10-й позиции разместился Виталий Буяльский, который поднял свой показатель за карьеру до 119 баллов (73+46), и занимает теперь 8-е место в историческом рейтинге снайперов. А возглавляет этот рейтинг, еще больше увеличив свой отрыв от преследователей, Андрей Ярмоленко – 185 очков (123+62).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие по системе «гол+пас» в сезоне-2025/26

Игрок

Клуб

О (Г+П)

И

1.

Глейкер МЕНДОСА

Кривбасс

20 (11+9)

26

2.

Егор ТВЕРДОХЛЕБ

Кривбасс/ЛНЗ

15 (8+7)

26

3.

Филипп БУДКОВСКИЙ

Заря

14 (12+2)

28

4.

Бабукар ФААЛ

Рух/Карпаты

14 (9+5)

26

5.

Алексей ГУЦУЛЯК

Полесье

14 (8+6)

25

6.

ХОАКИНЕТЕ

Эпицентр

14 (8+6)

30

7.

Матвей ПОНОМАРЕНКО

Динамо

13 (13+0)

15

8.

Андрей СТОРЧОУС

Кудровка

13 (12+1)

27

9.

Проспер ОБА

ЛНЗ/Шахтер

13 (10+3)

26

10.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

13 (6+7)

25

11.

Назар ВОЛОШИН

Динамо

13 (5+8)

27

Легионеры, становившиеся лучшими по системе «гол+пас» за последние 20 лет

Сезон

Игрок

Страна

Клуб

О (Г+П)

И

2005/06

БРАНДАУ

Бразилия

Шахтер

18 (15+3)

26

2011/12

ВИЛЛИАН

Бразилия

Шахтер

21 (5+16)

27

2012/13

Генрих МХИТАРЯН

Армения

Шахтер

30 (25+5)

29

2013/14

ЖУНИОР МОРАЕС

Бразилия

Металлург Д

23 (19+4)

27

2025/26

Глейкер МЕНДОСА

Венесуэла

Кривбасс

20 (11+9)

26

Лучшие по системе «гол+пас» за историю (начиная с сезона-2004/05)

Игрок

Клубы

О (Г+П)

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

185 (123+62)

2.

Александр ГЛАДКИЙ

Металлист/Харьков/Шахтер/

143 (99+44)

Днепр/Карпаты/Динамо/

Черноморец/Заря

3.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал/Шахтер/Днепр/

137 (117+20)

Колос/Минай

4.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д/Динамо/Шахтер

135 (103+32)

5.

Дарио СРНА

Шахтер

121 (33+88)

6.

МАРЛОС

Металлист/Шахтер

120 (68+52)

7.

Марко ДЕВИЧ

Волынь/Металлист/Шахтер

119 (90+29)

8.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо/Говерла

119 (73+46)

9.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

118 (77+41)

10.

ТАЙСОН

Металлист/Шахтер

118 (50+68)
По теме:
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Могу подтвердить, что принял приглашение Динамо»
«Интрига сохраняется». Эксперт спрогнозировал финиш чемпионата Первой лиги
Президент ПФЛ рассказал, как снятие Руха повлияет на переходные матчи
цифры и факты итоги сезона УПЛ Украинская Премьер-лига Глейкер Мендоса Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучшим ассистентом УПЛ-2025/26 стал Александр Пихаленок
Футбол | 28 мая 2026, 13:01 0
Лучшим ассистентом УПЛ-2025/26 стал Александр Пихаленок
Лучшим ассистентом УПЛ-2025/26 стал Александр Пихаленок

В минувшем сезоне хавбек «Динамо» сделал 10 голевых передач

Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Футбол | 28 мая 2026, 08:29 27
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба

«Рома» расстанется с Артемом Довбиком

ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
Бокс | 28.05.2026, 09:53
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
Бокс | 28.05.2026, 07:45
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 28.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 10
Футбол
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
26.05.2026, 08:00 3
Бокс
Стало известно, почему Караваев отказал Динамо и перешел в Шахтер
Стало известно, почему Караваев отказал Динамо и перешел в Шахтер
26.05.2026, 14:08 5
Футбол
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 4
Футбол
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
28.05.2026, 05:46 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем