Цыганков определился, где будет играть после провала Жироны в Ла Лиге

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков был предложен сразу нескольким грандам турецкой Суперлиги.

По информации турецких источников, представители футболиста контактировали с «Галатасараем», «Бешикташем» и «Трабзонспором», которые ищут усиление на фланги атаки перед новым сезоном.

Ожидается, что в ближайшие дни клубы проведут первые предметные переговоры относительно финансовых условий потенциального трансфера и ситуации вокруг украинца.

В Турции отмечают, что интерес к Цыганкову остается очень высоким, а местные топ-клубы внимательно следят за развитием ситуации вокруг игрока «Жироны».