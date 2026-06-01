  4. Цыганков определился, где будет играть после провала Жироны в Ла Лиге
01 июня 2026, 08:32
Цыганков определился, где будет играть после провала Жироны в Ла Лиге

Футболиста предложили турецким грандам – «Галатасараю», «Бешикташу» и «Трабзонспору»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков был предложен сразу нескольким грандам турецкой Суперлиги.

По информации турецких источников, представители футболиста контактировали с «Галатасараем», «Бешикташем» и «Трабзонспором», которые ищут усиление на фланги атаки перед новым сезоном.

Ожидается, что в ближайшие дни клубы проведут первые предметные переговоры относительно финансовых условий потенциального трансфера и ситуации вокруг украинца.

В Турции отмечают, что интерес к Цыганкову остается очень высоким, а местные топ-клубы внимательно следят за развитием ситуации вокруг игрока «Жироны».

