Без шансов. Стало известно, почему Цыганков точно покинет Жирону

По информации авторитетного ресурса AS, у Жироны нет шансов удержать хавбека сборной Украины Виктора Цыганкова.

Команда вылетела из элитного дивизиона, а контракт игрока завершается через год. Сообщается, что у Жироны нет возможности продлить договор Цыганкова.

Клуб не может не только повысить зарплату, но и даже сохранить ее на нынешнем уровне, который слишком высокий для Сегунды.

Лето этого года – последний шанс продать Цыганкова и получить за него существенные деньги.

Интерес к Виктору проявляют как клубы Ла Лиги, так и Аякс, который ранее интересовался тренером Жироны Мичелом.