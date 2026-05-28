  4. Без шансов. Стало известно, почему Цыганков точно покинет Жирону
28 мая 2026, 15:25 | Обновлено 28 мая 2026, 16:08
Без шансов. Стало известно, почему Цыганков точно покинет Жирону

У клуба нет возможности удержать футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

По информации авторитетного ресурса AS, у Жироны нет шансов удержать хавбека сборной Украины Виктора Цыганкова.

Команда вылетела из элитного дивизиона, а контракт игрока завершается через год. Сообщается, что у Жироны нет возможности продлить договор Цыганкова.

Клуб не может не только повысить зарплату, но и даже сохранить ее на нынешнем уровне, который слишком высокий для Сегунды.

Лето этого года – последний шанс продать Цыганкова и получить за него существенные деньги.

Интерес к Виктору проявляют как клубы Ла Лиги, так и Аякс, который ранее интересовался тренером Жироны Мичелом.

Так це було очевидно, більша частина складу залишить клуб 
цікаво , а що вони будуть робити якщо Циганковим ні хто не зацікавиться .
Аякс вже давно відлетів і його Циганков не цікавить.
Ех , вялікая і магучая дєнамовская акадємія нє смагла саставіть канкурєнцию гранду Лєванте і пашла пакарять Сєгунду , думаєтся Хрусталь і Єванат там нє затєряются , но єто нє точно
