Без шансов. Стало известно, почему Цыганков точно покинет Жирону
У клуба нет возможности удержать футболиста
По информации авторитетного ресурса AS, у Жироны нет шансов удержать хавбека сборной Украины Виктора Цыганкова.
Команда вылетела из элитного дивизиона, а контракт игрока завершается через год. Сообщается, что у Жироны нет возможности продлить договор Цыганкова.
Клуб не может не только повысить зарплату, но и даже сохранить ее на нынешнем уровне, который слишком высокий для Сегунды.
Лето этого года – последний шанс продать Цыганкова и получить за него существенные деньги.
Интерес к Виктору проявляют как клубы Ла Лиги, так и Аякс, который ранее интересовался тренером Жироны Мичелом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
