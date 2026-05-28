Больше всех решающих голов в сезоне-2025/26 забили Оба и Пономаренко

Украина. Премьер лига
28 мая 2026, 12:17 | Обновлено 28 мая 2026, 12:21
5 мячей форварда киевлян и хавбека горняков и «сиреневых» стали победными для их команд

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

В сезоне-2025/26 самыми ценными оказались голы Проспера Оба и Матвея Пономаренко. 22-летний полузащитник ЛНЗ и «Шахтера» и 20-летний форвард «Динамо» забили по 5 победных мячей и тем самым фактически принесли по 15 очков своим клубам. На два пункта от лидеров отстал 22-летний нигерийский нападающий «Металлиста 1925» Питер Итодо, который, к слову, чаще, чем кто-либо, спасал свою команду от поражения, забив 4 ничейных гола.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, принесшие наибольшее количество очков своим клубам в сезоне-2025/26

Игрок

Клуб

ПГ

НГ

Очки

1.

Проспер ОБА

ЛНЗ/Шахтер

5

-

15

Матвей ПОНОМАРЕНКО

Динамо

5

-

15

3.

Питер ИТОДО

Металлист 1925

3

4

13

4.

Виталий БОЙКО

Верес

4

-

12

Алексей ГУЦУЛЯК

Полесье

4

-

12

ХОАКИНЕТЕ

Эпицентр

4

-

12

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

4

-

12

8.

Юрий КЛИМЧУК

Колос

3

2

11

9.

Марк АССИНОР

ЛНЗ

3

1

10

Сергей СУХАНОВ

Оболонь

3

1

10

ПГ - победные голы; НГ - ничейные голы.

