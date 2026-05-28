Больше всех решающих голов в сезоне-2025/26 забили Оба и Пономаренко

В сезоне-2025/26 самыми ценными оказались голы Проспера Оба и Матвея Пономаренко. 22-летний полузащитник ЛНЗ и «Шахтера» и 20-летний форвард «Динамо» забили по 5 победных мячей и тем самым фактически принесли по 15 очков своим клубам. На два пункта от лидеров отстал 22-летний нигерийский нападающий «Металлиста 1925» Питер Итодо, который, к слову, чаще, чем кто-либо, спасал свою команду от поражения, забив 4 ничейных гола.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, принесшие наибольшее количество очков своим клубам в сезоне-2025/26

Игрок Клуб ПГ НГ Очки 1. Проспер ОБА ЛНЗ/Шахтер 5 - 15 Матвей ПОНОМАРЕНКО Динамо 5 - 15 3. Питер ИТОДО Металлист 1925 3 4 13 4. Виталий БОЙКО Верес 4 - 12 Алексей ГУЦУЛЯК Полесье 4 - 12 ХОАКИНЕТЕ Эпицентр 4 - 12 Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 4 - 12 8. Юрий КЛИМЧУК Колос 3 2 11 9. Марк АССИНОР ЛНЗ 3 1 10 Сергей СУХАНОВ Оболонь 3 1 10

ПГ - победные голы; НГ - ничейные голы.