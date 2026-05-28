Больше всех решающих голов в сезоне-2025/26 забили Оба и Пономаренко
5 мячей форварда киевлян и хавбека горняков и «сиреневых» стали победными для их команд
В сезоне-2025/26 самыми ценными оказались голы Проспера Оба и Матвея Пономаренко. 22-летний полузащитник ЛНЗ и «Шахтера» и 20-летний форвард «Динамо» забили по 5 победных мячей и тем самым фактически принесли по 15 очков своим клубам. На два пункта от лидеров отстал 22-летний нигерийский нападающий «Металлиста 1925» Питер Итодо, который, к слову, чаще, чем кто-либо, спасал свою команду от поражения, забив 4 ничейных гола.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, принесшие наибольшее количество очков своим клубам в сезоне-2025/26
|
|
Игрок
|
Клуб
|
ПГ
|
НГ
|
Очки
|
1.
|
Проспер ОБА
|
ЛНЗ/Шахтер
|
5
|
-
|
15
|
|
Матвей ПОНОМАРЕНКО
|
Динамо
|
5
|
-
|
15
|
3.
|
Питер ИТОДО
|
Металлист 1925
|
3
|
4
|
13
|
4.
|
Виталий БОЙКО
|
Верес
|
4
|
-
|
12
|
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Полесье
|
4
|
-
|
12
|
|
ХОАКИНЕТЕ
|
Эпицентр
|
4
|
-
|
12
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
4
|
-
|
12
|
8.
|
Юрий КЛИМЧУК
|
Колос
|
3
|
2
|
11
|
9.
|
Марк АССИНОР
|
ЛНЗ
|
3
|
1
|
10
|
|
Сергей СУХАНОВ
|
Оболонь
|
3
|
1
|
10
ПГ - победные голы; НГ - ничейные голы.
