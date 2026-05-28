Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трансфер сорвался? Динамо получило плохие новости из Европы
28 мая 2026, 22:40 | Обновлено 28 мая 2026, 22:49
Трансфер сорвался? Динамо получило плохие новости из Европы

Деллова получил травму перед матчем сборной

Getty Images/Global Images Ukraine. Люмбард Деллова

Защитник софийского ЦСКА Люмбард Деллова, которого ранее связывали с переходом в киевское «Динамо», получил серьезную травму.

Как сообщила Федерация футбола Косово, футболист покинул расположение национальной сборной и не сыграет в товарищеских матчах против Чехии и Андорры.

Во время медицинского обследования в лагере сборной у Делловы диагностировали перелом стопы. Сроки восстановления 26-летнего защитника пока не уточняются.

Ранее СМИ сообщали об интересе к косоварскому футболисту со стороны киевского «Динамо», которое рассматривало вариант с его трансфером в летнее межсезонье.

Динамо Киев трансферы ЦСКА София сборная Косова по футболу трансферы УПЛ Люмбард Деллова травма
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
Знаки від всесвіту , що не потрібно підписувати 
Ответить
+2
Здоров'я людині , хто його знає чи перейшов би він в Динамо .
Цікаво написано : " Під час медичного обстеження у таборі збірної у Деллови діагностували перелом стопи . " А до цього він не відчував , що в нього перелом ? )
Ответить
+2
Так не хотел переходить к суркису что бил ногой об стену и сломал стопу
Ответить
-3
