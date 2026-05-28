Трансфер сорвался? Динамо получило плохие новости из Европы
Деллова получил травму перед матчем сборной
Защитник софийского ЦСКА Люмбард Деллова, которого ранее связывали с переходом в киевское «Динамо», получил серьезную травму.
Как сообщила Федерация футбола Косово, футболист покинул расположение национальной сборной и не сыграет в товарищеских матчах против Чехии и Андорры.
Во время медицинского обследования в лагере сборной у Делловы диагностировали перелом стопы. Сроки восстановления 26-летнего защитника пока не уточняются.
Ранее СМИ сообщали об интересе к косоварскому футболисту со стороны киевского «Динамо», которое рассматривало вариант с его трансфером в летнее межсезонье.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Цікаво написано : " Під час медичного обстеження у таборі збірної у Деллови діагностували перелом стопи . " А до цього він не відчував , що в нього перелом ? )