Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «А что говорить? Шахтера это тоже касается...»
Украина. Премьер лига
28 мая 2026, 09:43 |
1108
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «А что говорить? Шахтера это тоже касается...»

Легенда «Динамо» раскритиковал уровень УПЛ

28 мая 2026, 09:43 |
1108
1 Comments
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А что говорить? Шахтера это тоже касается...»
ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко

Легенда киевского Динамо Виктор Леоненко похвалил черкасский ЛНЗ и житомирское Полесье, которые до последнего сражались за «серебро» сезона УПЛ, вновь раскритиковав Динамо.

– Борьба за второе место до последнего тура шла между ЛНЗ и Полесием. В итоге именно черкасский коллектив выиграл серебряные медали. Что скажете об этих командах?

– А что говорить? Я думаю, что в ЛНЗ и Полесье все счастливы. Я их поздравляю, потому что они воспользовались моментом, пока Динамо еще спит. И думаю, что и дальше будет спать. Удивляться нечему.

Динамо могло быть и седьмым, и одиннадцатым. Металлист 1925 долгое время никого не мог обыграть, вечно играл вничью. Кривбасс, Заря и Колосс могли спокойно подняться, если бы уверенно и стабильно шли. Любой тренер ждет стабильности, а в наших командах ее нет. Шахтера это касается тоже. Они стали чемпионами, но хоть подумайте, среди кого вы чемпионы! У скольких команд вообще есть деньги? – сказал Леоненко.

Турнирная таблица УПЛ по итогам сезона 2025/26:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 30 22 6 2 71 - 21 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 72
2 ЛНЗ 30 18 6 6 39 - 17 24.05.26 Оболонь 0:1 ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 60
3 Полесье 30 18 5 7 51 - 21 24.05.26 Полесье 2:0 Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 59
4 Динамо Киев 30 17 6 7 66 - 36 24.05.26 Динамо Киев 3:2 Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 57
5 Металлист 1925 30 13 12 5 36 - 19 24.05.26 Верес 0:1 Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 51
6 Колос Ковалевка 30 13 10 7 30 - 25 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 49
7 Кривбасс 30 13 9 8 53 - 46 23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 48
8 Заря 30 12 10 8 42 - 36 23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 46
9 Карпаты Львов 30 10 11 9 40 - 31 23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 41
10 Эпицентр 30 8 8 14 36 - 45 23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 32
11 Верес 30 7 10 13 26 - 40 24.05.26 Верес 0:1 Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 31
12 Оболонь 30 7 10 13 28 - 49 24.05.26 Оболонь 0:1 ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 31
13 Кудровка 30 7 7 16 32 - 48 24.05.26 Динамо Киев 3:2 Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 28
14 Рух Львов 30 6 3 21 20 - 51 24.05.26 Полесье 2:0 Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 21
15 Александрия 30 3 8 19 24 - 58 23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 17
16 Полтава 30 2 7 21 23 - 74 23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 13
Полная таблица

По теме:
Сергей КОВАЛЕВ: «В выступлении Динамо есть и положительный момент»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Порту сделал предложение по центрфорварду Шахтера
Виктор Леоненко Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Футбол | 27 мая 2026, 21:22 20
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба

«Рома» расстанется с Артемом Довбиком

ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
Бокс | 28 мая 2026, 08:08 14
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико

Организация обязала украинца защитить титул против Кабайела

Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футбол | 27.05.2026, 09:36
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
Бокс | 28.05.2026, 07:45
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
Футбол | 28.05.2026, 05:02
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Не треба принижувати Динамо, що воно на 4 місці, треба казати дещо інакше: в цьому році Динамо володар кубку України.
Ответить
0
Популярные новости
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
27.05.2026, 08:54 11
Футбол
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
26.05.2026, 09:02 6
Футбол
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
26.05.2026, 14:40 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
26.05.2026, 08:39 1
Бокс
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
Стало известно, почему Караваев отказал Динамо и перешел в Шахтер
Стало известно, почему Караваев отказал Динамо и перешел в Шахтер
26.05.2026, 14:08 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем