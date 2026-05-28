Виктор ЛЕОНЕНКО: «А что говорить? Шахтера это тоже касается...»

Легенда киевского Динамо Виктор Леоненко похвалил черкасский ЛНЗ и житомирское Полесье, которые до последнего сражались за «серебро» сезона УПЛ, вновь раскритиковав Динамо.

– Борьба за второе место до последнего тура шла между ЛНЗ и Полесием. В итоге именно черкасский коллектив выиграл серебряные медали. Что скажете об этих командах?

– А что говорить? Я думаю, что в ЛНЗ и Полесье все счастливы. Я их поздравляю, потому что они воспользовались моментом, пока Динамо еще спит. И думаю, что и дальше будет спать. Удивляться нечему.

Динамо могло быть и седьмым, и одиннадцатым. Металлист 1925 долгое время никого не мог обыграть, вечно играл вничью. Кривбасс, Заря и Колосс могли спокойно подняться, если бы уверенно и стабильно шли. Любой тренер ждет стабильности, а в наших командах ее нет. Шахтера это касается тоже. Они стали чемпионами, но хоть подумайте, среди кого вы чемпионы! У скольких команд вообще есть деньги? – сказал Леоненко.

Турнирная таблица УПЛ по итогам сезона 2025/26: