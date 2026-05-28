Леоненко назвал вратаря, который должен играть в стартовом составе Динамо
Бывший футболист сборной Украины сравнил игру Руслана Нещерета и Вячеслава Суркиса
Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил игру украинских вратарей, а также отметил перспективы Вячеслава Суркиса:
– Как вы думаете, Назар Домчак мог бы составить конкуренцию в сборной Украины?
– Это уже вопрос к тренерскому штабу. Кто там? Некий итальянец Мальдера и его ассистенты – Езерский и Степаненко. Так и напиши: это вопрос к Мальдере, Степаненко и Езерскому!
– Что думаете о Руслане Нещерете? По-моему, он провел неуверенный сезон.
– Я его вообще не считаю сильным вратарем. В воротах «Динамо» уже должен стоять Слава Суркис. Потенциал у него есть. Мой товарищ Сева Романенко очень хорошо отзывается о нем, он его воспитывал и прекрасно знает его сильные качества, – считает Леоненко.
В нынешнем сезоне Нещерет провел 43 матча, в которых пропустил 48 голов и 14 раз отыграл «на ноль». В активе Суркиса – два поединка в чемпионате Украины, где он оставил свои ворота в неприкосновенности.
