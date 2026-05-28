Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бражко объяснил провальный сезон Динамо в УПЛ: «Надо это исправлять»
Украина. Премьер лига
28 мая 2026, 08:03 |
268
0

Бражко объяснил провальный сезон Динамо в УПЛ: «Надо это исправлять»

Владимир назвал главную проблему «бело-синих»

28 мая 2026, 08:03 |
268
0
Бражко объяснил провальный сезон Динамо в УПЛ: «Надо это исправлять»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко поделился эмоциями после провального сезона бело-синих в Украинской Премьер-лиге.

«Проанализировать ошибки и не совершать ошибок, которые мы совершали в этом сезоне. Очень многое потеряли очков, надо это исправлять и будем работать», – заявил Бражко.

Бражко в текущем сезоне в составе Динамо провел 36 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Благодаря получению Кубка Украины-2025/26 лет бело-синие завоевали путевку в квалификацию Лиги Европы (первый раунд) на следующий сезон, но заняли лишь 4 строчку турнирной таблицы УПЛ.

По теме:
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Оболонь подписала новый контракт с травмированным защитником
Еще один лидер Александрии согласился подписать соглашение на пару дней
Владимир Бражко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Бокс | 27 мая 2026, 09:02 0
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день

Уоррен хочет, чтобы бой с Кабайелом состоялся осенью

После боя с Усиком. Верховен сразу попадет в рейтинг WBC
Бокс | 28 мая 2026, 04:05 9
После боя с Усиком. Верховен сразу попадет в рейтинг WBC
После боя с Усиком. Верховен сразу попадет в рейтинг WBC

Сулейман внесет Рико в рейтинг организации после одного боя

Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Футбол | 28.05.2026, 07:27
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Теннис | 27.05.2026, 16:27
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Теннис | 27.05.2026, 19:00
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
27.05.2026, 00:19 11
Хоккей
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
27.05.2026, 09:36 13
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
26.05.2026, 10:10 4
Футбол
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
27.05.2026, 08:54 10
Футбол
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 9
Футбол
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
26.05.2026, 09:45 2
Бокс
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
26.05.2026, 08:39 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем