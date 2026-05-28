Бражко объяснил провальный сезон Динамо в УПЛ: «Надо это исправлять»
Владимир назвал главную проблему «бело-синих»
Полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко поделился эмоциями после провального сезона бело-синих в Украинской Премьер-лиге.
«Проанализировать ошибки и не совершать ошибок, которые мы совершали в этом сезоне. Очень многое потеряли очков, надо это исправлять и будем работать», – заявил Бражко.
Бражко в текущем сезоне в составе Динамо провел 36 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Благодаря получению Кубка Украины-2025/26 лет бело-синие завоевали путевку в квалификацию Лиги Европы (первый раунд) на следующий сезон, но заняли лишь 4 строчку турнирной таблицы УПЛ.
