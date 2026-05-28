Матета стал первым французом, забившим в финалах Лиги конференций

Нападающий Кристал Пэлас Жан-Филипп Матета стал первым французским футболистом, отличившимся голом в финалах Лиги конференций.

Случилось это в решающем матче сезона 2025/26, в котором лондонцы победили Кристал Пэлас со счетом 1:0.

Победным мячом в этой игре отличился именно Матета.

По этому поводу вспомним всех футболистов, забивающих голы в финалах Лиги конференций.

Авторы забитых мячей в финалах Лиги конференций

Жан-Филипп Матета (Франция)

Мойзес Кайседо (Эквадор)

Джейдон Санчо (Англия)

Николас Джексон (Сенегал)

Энцо Фернандес (Аргентина)

Абде Эззалзули (Марокко)

Аюб Эль-Кааби (Марокко)

Джаррод Бовен (Англия)

Джакомо Бонавентура (Италия)

Саид Бенрахма (Алжир)

Николо Дзаньоло (Италия)

Количество забитых мячей, забитых в финалах Лиги конференций, по странам авторов голов

2 – Англия

2 – Марокко

2 – Италия

1 – Франция

1 – Эквадор

1 – Сенегал

1 – Аргентина

1 – Алжир