Матета стал первым французом, забившим в финалах Лиги конференций
Вспомним всех игроков, имеющих в своем активе забитые мячи в решающих матчах этого турнира
Нападающий Кристал Пэлас Жан-Филипп Матета стал первым французским футболистом, отличившимся голом в финалах Лиги конференций.
Случилось это в решающем матче сезона 2025/26, в котором лондонцы победили Кристал Пэлас со счетом 1:0.
Победным мячом в этой игре отличился именно Матета.
По этому поводу вспомним всех футболистов, забивающих голы в финалах Лиги конференций.
Авторы забитых мячей в финалах Лиги конференций
- Жан-Филипп Матета (Франция)
- Мойзес Кайседо (Эквадор)
- Джейдон Санчо (Англия)
- Николас Джексон (Сенегал)
- Энцо Фернандес (Аргентина)
- Абде Эззалзули (Марокко)
- Аюб Эль-Кааби (Марокко)
- Джаррод Бовен (Англия)
- Джакомо Бонавентура (Италия)
- Саид Бенрахма (Алжир)
- Николо Дзаньоло (Италия)
Количество забитых мячей, забитых в финалах Лиги конференций, по странам авторов голов
- 2 – Англия
- 2 – Марокко
- 2 – Италия
- 1 – Франция
- 1 – Эквадор
- 1 – Сенегал
- 1 – Аргентина
- 1 – Алжир
🇫🇷 Jean-Philippe Mateta devient le 1er buteur français de l'histoire en finale de la Ligue Europa Conférence. #CRYRAY #UECL— Stats Foot (@Statsdufoot) May 27, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игроков сборной Украины предлагают Севилье
Американец раскритиковал Гарсию