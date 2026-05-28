Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матета стал первым французом, забившим в финалах Лиги конференций
Лига конференций
Матета стал первым французом, забившим в финалах Лиги конференций

Вспомним всех игроков, имеющих в своем активе забитые мячи в решающих матчах этого турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Филипп Матета

Нападающий Кристал Пэлас Жан-Филипп Матета стал первым французским футболистом, отличившимся голом в финалах Лиги конференций.

Случилось это в решающем матче сезона 2025/26, в котором лондонцы победили Кристал Пэлас со счетом 1:0.

Победным мячом в этой игре отличился именно Матета.

По этому поводу вспомним всех футболистов, забивающих голы в финалах Лиги конференций.

Авторы забитых мячей в финалах Лиги конференций

  • Жан-Филипп Матета (Франция)
  • Мойзес Кайседо (Эквадор)
  • Джейдон Санчо (Англия)
  • Николас Джексон (Сенегал)
  • Энцо Фернандес (Аргентина)
  • Абде Эззалзули (Марокко)
  • Аюб Эль-Кааби (Марокко)
  • Джаррод Бовен (Англия)
  • Джакомо Бонавентура (Италия)
  • Саид Бенрахма (Алжир)
  • Николо Дзаньоло (Италия)

Количество забитых мячей, забитых в финалах Лиги конференций, по странам авторов голов

  • 2 – Англия
  • 2 – Марокко
  • 2 – Италия
  • 1 – Франция
  • 1 – Эквадор
  • 1 – Сенегал
  • 1 – Аргентина
  • 1 – Алжир
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
