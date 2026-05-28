28 мая 2026, 00:39
В 6-й раз в одном сезоне два английских клуба выиграли европейские турниры

Астон Вилла стала победителем Лиги Европы, а Кристал Пэлас – Лиги конференций

В шестой раз в истории сразу две английские команды победили в еврокубках в одном сезоне.

Астон Вилла стала победителем Лиги Европы, победив в финале немецкий Фрайбург со счетом 3:0.

Теперь в финальном матче Лиги конференций Кристал Пэлас победил испанский Райо Вальекано со счетом 1:0.

Вспомним все сезоны, в которых английские клубы добились двойного успеха. К рассмотрению принимаем Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов, Кубок УЕФА/Лигу Европы, Кубок обладателей кубков и Лигу конференций.

Сезоны, в которых два английских клуба выигрывали еврокубки (Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов, Кубок УЕФА/Лига Европы, Кубок обладателей кубков и Лига конференций)

  • 2025/26 – Астон Вилла (Лига Европы) и Кристал Пэлас (Лига конференций)
  • 2024/25 – Челси (Лига конференций) и Тоттенхэм Хотспур (Лига Европы)
  • 2022/23 – Манчестер Сити (Лига чемпионов) и Вест Хэм Юнайтед (Лига конференций)
  • 2018/19 – Ливерпуль (Лига чемпионов) и Челси (Лига Европы)
  • 1983/84 – Ливерпуль (Кубок европейских чемпионов) и Тоттенхэм Хотспур (Кубок УЕФА)
  • 1980/81 – Ливерпуль (Кубок европейских чемпионов) и Ипсвич Таун (Кубок УЕФА)

Сезон 2025/26 может стать уникальным из-за того, что в финале Лиги чемпионов будет играть лондонский Арсенал. В случае победы над ПСЖ впервые в истории в одном сезоне сразу три английских клуба будут праздновать победы в еврокубках.

