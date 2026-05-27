Болельщики Наполи шокированы кандидатурой нового главного тренера
В «Наполи», похоже, только президент клуба верит в Массимилиано Аллегри
«Наполи» нуждается в новом тренере после того, как Антонио Конте решил уйти через два года работы, выиграв Скудетто в первом сезоне, а затем и Суперкубок Италии.
Президент Аурелио Де Лаурентис, похоже, сузил круг поиска до двух кандидатов. Это Массимилиано Аллегри, который теперь доступен после увольнения из «Милана», и нынешний тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно.
После того, как казалось, что Итальяно стал фаворитом, возникли проблемы с расторжением его контракта на стадионе «Далл’Ара». Поэтому «Наполи» сегодня возобновил переговоры с Аллегри, ожидая, что Итальяно поговорит с руководством «Болоньи» в четверг.
Новость о том, что бывший тренер «Милана» и «Ювентуса» снова рассматривается в качестве кандидата, вызвала яростную реакцию болельщиков, которые завалили аккаунты клуба в социальных сетях сообщениями с требованием отказать Аллегри. Даже созданы три разные петиции с требованием не давать ему работу на стадионе «Диего Армандо Марадона».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
