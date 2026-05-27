  4. Болельщики Наполи шокированы кандидатурой нового главного тренера
27 мая 2026, 22:24 | Обновлено 27 мая 2026, 22:25
Болельщики Наполи шокированы кандидатурой нового главного тренера

В «Наполи», похоже, только президент клуба верит в Массимилиано Аллегри

Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

«Наполи» нуждается в новом тренере после того, как Антонио Конте решил уйти через два года работы, выиграв Скудетто в первом сезоне, а затем и Суперкубок Италии.

Президент Аурелио Де Лаурентис, похоже, сузил круг поиска до двух кандидатов. Это Массимилиано Аллегри, который теперь доступен после увольнения из «Милана», и нынешний тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно.

После того, как казалось, что Итальяно стал фаворитом, возникли проблемы с расторжением его контракта на стадионе «Далл’Ара». Поэтому «Наполи» сегодня возобновил переговоры с Аллегри, ожидая, что Итальяно поговорит с руководством «Болоньи» в четверг.

Новость о том, что бывший тренер «Милана» и «Ювентуса» снова рассматривается в качестве кандидата, вызвала яростную реакцию болельщиков, которые завалили аккаунты клуба в социальных сетях сообщениями с требованием отказать Аллегри. Даже созданы три разные петиции с требованием не давать ему работу на стадионе «Диего Армандо Марадона».

