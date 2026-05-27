  4. Романо подтвердил. Робертсон выбрал себе клуб после ухода из Ливерпуля
27 мая 2026, 21:58 | Обновлено 27 мая 2026, 22:28
Эндрю продолжит карьеру в Тоттенхэме

Шотландский левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон в скором времени перейдет в лондонский «Тоттенхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «шпоры» достигли устной договоренности с 32-летним футболистом. Подписание контракта запланировано в ближайшее время.

Переход состоится на правах свободного агента, ведь контракт игрока с «Ливерпулем» действует до конца июня 2026 года.

В сезоне 2025/26 Эндрю Робертсон провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость шотландца в 10 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
