Романо подтвердил. Робертсон выбрал себе клуб после ухода из Ливерпуля

Шотландский левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон в скором времени перейдет в лондонский «Тоттенхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «шпоры» достигли устной договоренности с 32-летним футболистом. Подписание контракта запланировано в ближайшее время.

Переход состоится на правах свободного агента, ведь контракт игрока с «Ливерпулем» действует до конца июня 2026 года.

В сезоне 2025/26 Эндрю Робертсон провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость шотландца в 10 миллионов евро.