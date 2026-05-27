Романо подтвердил. Робертсон выбрал себе клуб после ухода из Ливерпуля
Эндрю продолжит карьеру в Тоттенхэме
Шотландский левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон в скором времени перейдет в лондонский «Тоттенхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «шпоры» достигли устной договоренности с 32-летним футболистом. Подписание контракта запланировано в ближайшее время.
Переход состоится на правах свободного агента, ведь контракт игрока с «Ливерпулем» действует до конца июня 2026 года.
В сезоне 2025/26 Эндрю Робертсон провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость шотландца в 10 миллионов евро.
🚨 EXCL: Tottenham reach verbal agreement to sign Andy Robertson, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026
Pact expected to be respected and deal to be signed soon despite Juventus proposal to try hijack the deal.
Robertson, wanted by #THFC last January and again now with De Zerbi.
It’s happening. ✅🏴 pic.twitter.com/62vY9Y3AUL
