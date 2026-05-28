  4. Хавбек сборной Украины выставлен на трансфер за 6 миллионов евро
28 мая 2026, 10:10 | Обновлено 28 мая 2026, 11:18
Хавбек сборной Украины выставлен на трансфер за 6 миллионов евро

Турецкий «Трабзонспор» рассмотрит все предложения о переходе 29-летнего Александра Зубкова

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Вингер сборной Украины Александр Зубков покинет турецкий «Трабзонспор», цвета которого защищает с февраля 2025 года. Об этом сообщил Gunebakis.

Представитель Суперлиги рассмотрит все предложения о трансфере 29-летнего украинца и уже определился с ценой, которую придется заплатить за переход игрока:

«Зубков покидает «Трабзонспор»! Пока клуб продолжает подготовку состава к новому сезону, произошли некоторые изменения в трансферной политике в отношении украинца.

Стало известно, что все предложения по 29-летнему футболисту будут рассмотрены, а руководство клуба рассчитывает на трансферную плату в размере шести миллионов евро», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Зубков провел 37 матчей, в которых забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Контракт вингера с «бордово-синими» истекает в июне 2029 года.

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков трансферы
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
Бабы доведут до цугундера 
Турки якісь чесні, за скільки купили за скільки і продають
