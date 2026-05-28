Хавбек сборной Украины выставлен на трансфер за 6 миллионов евро

Вингер сборной Украины Александр Зубков покинет турецкий «Трабзонспор», цвета которого защищает с февраля 2025 года. Об этом сообщил Gunebakis.

Представитель Суперлиги рассмотрит все предложения о трансфере 29-летнего украинца и уже определился с ценой, которую придется заплатить за переход игрока:

«Зубков покидает «Трабзонспор»! Пока клуб продолжает подготовку состава к новому сезону, произошли некоторые изменения в трансферной политике в отношении украинца.

Стало известно, что все предложения по 29-летнему футболисту будут рассмотрены, а руководство клуба рассчитывает на трансферную плату в размере шести миллионов евро», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Зубков провел 37 матчей, в которых забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Контракт вингера с «бордово-синими» истекает в июне 2029 года.