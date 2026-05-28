Форвард Шахтера может покинуть чемпионат Украины. Есть интерес из Европы
В услугах Кауана Элиаса заинтересован «Порту», который стал чемпионом Португалии
Форвард донецкого «Шахтера» Кауан Элиас может покинуть Премьер-лигу во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Луис Коэльо.
В услугах 20-летнего бразильца заинтересован португальский «Порту», который занял первое место в чемпионате, стал обладателем золотых наград и завоевал путевку в Лигу чемпионов.
«Драконы» намерены предложить украинской стороне формулу, которая предусматривает определенную сумму трансфера и процент от будущей продажи, чтобы снизить финансовые требования «горняков».
Элиас перебрался в чемпионат Украины в феврале 2025 года из бразильского «Флуминенсе» за 17 миллионов долларов. В составе «Шахтера» провел 46 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 8 ассистов.
Контракт нападающего истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 27 мая на Sport.ua
Организация обязала украинца защитить титул против Кабайела
Ахметка менше ніж за 100 лямів баксів не буде жодного свого "діаманта" продавати якого купив на пляжі Копакабани