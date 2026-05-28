Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Форвард Шахтера может покинуть чемпионат Украины. Есть интерес из Европы
Украина. Премьер лига
28 мая 2026, 10:47 | Обновлено 28 мая 2026, 11:29
Форвард Шахтера может покинуть чемпионат Украины. Есть интерес из Европы

В услугах Кауана Элиаса заинтересован «Порту», который стал чемпионом Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

Форвард донецкого «Шахтера» Кауан Элиас может покинуть Премьер-лигу во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Луис Коэльо.

В услугах 20-летнего бразильца заинтересован португальский «Порту», который занял первое место в чемпионате, стал обладателем золотых наград и завоевал путевку в Лигу чемпионов.

«Драконы» намерены предложить украинской стороне формулу, которая предусматривает определенную сумму трансфера и процент от будущей продажи, чтобы снизить финансовые требования «горняков».

Элиас перебрался в чемпионат Украины в феврале 2025 года из бразильского «Флуминенсе» за 17 миллионов долларов. В составе «Шахтера» провел 46 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 8 ассистов.

Контракт нападающего истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

Та ну, ви шуткуєте?
Ахметка менше ніж за 100 лямів баксів не буде жодного свого "діаманта" продавати якого купив на пляжі Копакабани  
Начиная с Фреда Шахтер только ухудшает свою репутацию каждый год. Только Трубин заиграл. Очень сомнительна его продаже дороже его покупки.
очередная утка от спорт.юа. Кто его сейчас купить за большие деньги?! А Шахтер надеется за него 40-50 получить
