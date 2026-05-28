Форвард Шахтера может покинуть чемпионат Украины. Есть интерес из Европы

Форвард донецкого «Шахтера» Кауан Элиас может покинуть Премьер-лигу во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Луис Коэльо.

В услугах 20-летнего бразильца заинтересован португальский «Порту», который занял первое место в чемпионате, стал обладателем золотых наград и завоевал путевку в Лигу чемпионов.

«Драконы» намерены предложить украинской стороне формулу, которая предусматривает определенную сумму трансфера и процент от будущей продажи, чтобы снизить финансовые требования «горняков».

Элиас перебрался в чемпионат Украины в феврале 2025 года из бразильского «Флуминенсе» за 17 миллионов долларов. В составе «Шахтера» провел 46 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 8 ассистов.

Контракт нападающего истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.