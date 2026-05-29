  4. В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
29 мая 2026, 07:22 |
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины

На данный момент вопрос о Трубине в «Тоттенхэме» неактуален

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В последние дни в сети распространяется информация о возможном трансфере звезды сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолия Трубина в лондонский «Тоттенхэм».

Однако, как отмечает британский журналист Сэм Коэн, слухи о переходе украинского вратаря в лондонский клуб не соответствуют действительности.

Контракт Трубина с «Бенфикой» действует до июня 2028 года.

Украинский голкипер выступает в чемпионате Португалии с августа 2023 года. В составе «Бенфики» Трубин провел 149 матчей, пропустил 144 гола и 59 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

