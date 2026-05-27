Холанд – о Гвардиоле: «Вы сделали величие обычным делом»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд обратился к главному тренеру Пепу Гвардиоле, который покидает клуб после 10-летней работы на «Этихаде».

«Тренер, который никогда не переставал учить. Звучит безумно, но вы сделали величие обычным делом. Даже после хет-триков, побед и трофеев всегда был новый урок, новый вызов и новый уровень, которого нужно было достичь. Этот менталитет навсегда изменил этот клуб и изменил меня тоже. Для меня было честью работать с лучшим. Спасибо за всё, босс», – так Холанд попрощался с Гвардиолой.

Четыре года назад Эрлинг Холанд был подписан из «Боруссии» Дортмунд за 60 млн евро. В прошлом сезоне норвежец забил 38 голов и оформил девять ассистов в 52 матчах.