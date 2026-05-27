Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд – о Гвардиоле: «Вы сделали величие обычным делом»
Англия
27 мая 2026, 19:38 |
211
0

Холанд – о Гвардиоле: «Вы сделали величие обычным делом»

Эрлинг Холанд поблагодарил тренера за совместную работу

27 мая 2026, 19:38 |
211
0
Холанд – о Гвардиоле: «Вы сделали величие обычным делом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд обратился к главному тренеру Пепу Гвардиоле, который покидает клуб после 10-летней работы на «Этихаде».

«Тренер, который никогда не переставал учить. Звучит безумно, но вы сделали величие обычным делом. Даже после хет-триков, побед и трофеев всегда был новый урок, новый вызов и новый уровень, которого нужно было достичь. Этот менталитет навсегда изменил этот клуб и изменил меня тоже. Для меня было честью работать с лучшим. Спасибо за всё, босс», – так Холанд попрощался с Гвардиолой.

Четыре года назад Эрлинг Холанд был подписан из «Боруссии» Дортмунд за 60 млн евро. В прошлом сезоне норвежец забил 38 голов и оформил девять ассистов в 52 матчах.

По теме:
Манчестер Юнайтед заключил рекордную спонсорскую сделку в истории футбола
Барселона предложила 80 млн евро за скандального вингера из АПЛ
Трансфер на 140 млн. Реал начал переговоры со звездой Челси
Эрлинг Холанд Манчестер Сити Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 27 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Костюк дожала американку украинского происхождения в 1/32 финала РГ-2026
Теннис | 27 мая 2026, 18:18 26
Костюк дожала американку украинского происхождения в 1/32 финала РГ-2026
Костюк дожала американку украинского происхождения в 1/32 финала РГ-2026

Марта в трех сетах вырвала победу у Кэти Волынец и вышла в третий раунде слэма

Не Артета с Гвардиолой. Тренеры английских клубов выбрали лучшего
Футбол | 27.05.2026, 18:55
Не Артета с Гвардиолой. Тренеры английских клубов выбрали лучшего
Не Артета с Гвардиолой. Тренеры английских клубов выбрали лучшего
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Хоккей | 27.05.2026, 00:19
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футбол | 27.05.2026, 09:36
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 17
Бокс
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
26.05.2026, 14:23 25
Футбол
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
26.05.2026, 00:08 2
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
26.05.2026, 07:34 6
Футбол
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
26.05.2026, 13:43
Футбол
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
26.05.2026, 08:00 3
Бокс
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
25.05.2026, 17:31 56
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем