Тренер сборной Нидерландов: На чемпионате мира Англия сыграет, как Арсенал

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман провел пресс-конференцию после объявления заявки на чемпионат мира. Специалист, в частности, высказался об игре национальной команды Англии.

«Англия сделает ставку на угловые и вбрасывания. Это требует наименьших затрат энергии в жарких условиях. Именно так «Арсенал» стал чемпионом. Без угловых он бы не добился бы этого», – заявил Куман.

Напомним, «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии. В исполнении «канониров» угловые стали напоминать пенальти и принесли команде рекордные 19 голов в сезоне.