Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Порадовались и хватит. В Индии через полгода сносят гигантскую статую Месси
Другие новости
27 мая 2026, 19:10 | Обновлено 27 мая 2026, 19:11
673
1

Порадовались и хватит. В Индии через полгода сносят гигантскую статую Месси

21-метровую статую Лионеля Месси в Индии демонтируют

27 мая 2026, 19:10 | Обновлено 27 мая 2026, 19:11
673
1 Comments
Порадовались и хватит. В Индии через полгода сносят гигантскую статую Месси
AFPBBNews

В декабре прошлого года в индийской Калькутте помпезно открыли рекордно высокую статую форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Над конструкцией из стекловолокна и стали работали 45 человек в течение 27 дней.

Недавно местные жители неоднократно жаловались на то, что статуя раскачивается на ветру. Инженеры из Департамента общественных работ провели осмотр на месте и выявили серьезные дефекты в конструкции статуи. Вследствие этого власти немедленно распорядились о ее демонтаже и переносе.

В настоящее время власти надежно закрепили статую Месси толстыми нейлоновыми веревками. На месте установлено ограждение, и ведется поиск нового места для статуи.

По теме:
Месси прошел медицинское обследование. Что известно о его травме?
Хет-трик Суареса, что с Месси? Интер Майами и Филадельфия забили 10 мячей
ФОТО. Forbes назвал самых богатых спортсменов мира
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 27 мая 2026, 08:32 5
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен

Боксер заявил, что готов выйти на ринг ещё раз

ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Хоккей | 27 мая 2026, 00:19 11
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары

Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею

Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Теннис | 27.05.2026, 16:27
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Тренер сборной Нидерландов: На чемпионате мира Англия сыграет, как Арсенал
Футбол | 27.05.2026, 19:24
Тренер сборной Нидерландов: На чемпионате мира Англия сыграет, как Арсенал
Тренер сборной Нидерландов: На чемпионате мира Англия сыграет, как Арсенал
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Футбол | 27.05.2026, 08:05
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
не тронте статУю гады !  
Ответить
0
Популярные новости
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
26.05.2026, 14:23 25
Футбол
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
26.05.2026, 08:39 1
Бокс
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
27.05.2026, 09:36 13
Футбол
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 17
Бокс
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
26.05.2026, 07:45 8
Футбол
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
26.05.2026, 14:40 5
Бокс
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
26.05.2026, 08:00 3
Бокс
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
26.05.2026, 10:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем