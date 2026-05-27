Порадовались и хватит. В Индии через полгода сносят гигантскую статую Месси

В декабре прошлого года в индийской Калькутте помпезно открыли рекордно высокую статую форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Над конструкцией из стекловолокна и стали работали 45 человек в течение 27 дней.

Недавно местные жители неоднократно жаловались на то, что статуя раскачивается на ветру. Инженеры из Департамента общественных работ провели осмотр на месте и выявили серьезные дефекты в конструкции статуи. Вследствие этого власти немедленно распорядились о ее демонтаже и переносе.

В настоящее время власти надежно закрепили статую Месси толстыми нейлоновыми веревками. На месте установлено ограждение, и ведется поиск нового места для статуи.