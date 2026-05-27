Элина Свитолина – Кейтлин Кеведо. Уверенная победа на РГ-26. Видеообзор

27 мая украинка Элина Свитолина переиграла Кейтлин Кеведо в матче 1/32 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:0, 6:4, завершив встречу за 1 час и 20 минут.

Далее Свитолина поборется с представительницей Германии Тамарой Корпач.

🏆 Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

🏆 Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Кейтлин Кеведо (Испания) [Q] – 6:0, 6:4

