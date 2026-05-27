«Это изменило меня как человека». Испанский тренер Карпат о войне в Украине

Главный тренер львовских «Карпат» Фран Фернандес рассказал о своём опыте работы в Украине в условиях войны и о том, как он эмоционально воспринимает военные реалии.

46-летний испанский специалист возглавил команду в январе. Он признался, что война россии против Украины сильно повлияла на него как на личность.

«Я считаю, что этот опыт меняет меня не только как профессионала, но и как человека. Он очень обогащает меня и помогает расти личностно», – сказал Фернандес.

По итогам сезона «Карпаты» финишировали на девятой строчке в турнирной таблице УПЛ. Команда набрала 41 очко в 30 матчах чемпионата.