Решение тренера. Игрок Ливерпуля не поедет на чемпионат мира 2026

25-летний игрок английского «Ливерпуля» Джереми Фримпонг был проигнорирован главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом при формировании заявки команды на чемпионат мира 2026.

Специалист не взял Джереми на предстоящий мундиаль, выбрав на его позицию других кандидатов.

Фримпонг дебютировал за сборную Нидерландов в 2023 году. С тех пор Джереми провел 15 матчей за национальную команду, отметившись двумя ассистами и голом.

Однако важно отметить, что Джереми сыграл лишь в двух из восьми матчей квалификации к ЧМ-2026. Половину игр Фримпонг пропустил из-за травмы.

На мундиале сборная Нидерландов встретится со Швецией, Японией и Тунисом в группе F.