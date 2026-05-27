МИКОЛЕНКО: «Я уже устал объяснять британцам о войне в Украине»

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал об отношении британцев к Украине и продолжающейся войне.

«В Британии вообще нет новостей о войне в Украине. В принципе, я уже устал объяснять им, что у нас идет война и иногда ситуация становится даже хуже, чем была. Но у людей своя жизнь, я их прекрасно понимаю, им не до этого», – отметил футболист.

Миколенко вернется в Украину впервые с 2022 года для участия в учебно-тренировочных сборах национальной команды. Последние четыре года Виталий не был на Родине.