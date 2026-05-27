Элина Свитолина – Кейтлин Кеведо. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2026

27 мая в рамках второго круга Ролан Гаррос, свою встречу проведут Элина Свитолина (WTA 7) – Кейтлин Кеведо (WTA 126).

Поединок начнется не ранее 15:00 по Киеву.

Элина Свитолина

Украинская спортсменка осталась одна из семьи на мейджоре, после того, как в первом круге вылетел ее муж Гаэль Монфис, который провел последний матч в карьере на этом турнире. Свитолина выиграла два титула в этом сезоне, особенно ценным был Рим, хотя и Окленд тоже приятно положить в копилку.

Старт на Roland Garros оказался тяжелым, Элина обыграла неудобную для себя венгерку Анну Бондар – 3:6, 6:1, 7:6, причем в последнем сете пришлось отыгрываться с 1:3. Учитывая уровень предстоящей соперницы, можно осторожно заглянуть в третий круг, где придется сыграть с победителем пары Ван – Корпач, но сначала надо пройти испанку.

Кейтлин Кеведо

Для фанатов Кеведо новый игрок, ей 20 лет, она родилась в США, но с 2024 года выступает под испанским флагом. Перед Roland Garros спортсменка выиграла турнир ITF во Франции, что явно ей прибавило уверенности.

В квалификации было тяжело, ведь все матчи удалось выиграть в трех сетах. Сначала прошла итальянку Бранкаччо – 4:6, 6:1, 7:5, в решающей партии удалось отыграться с 0:3. Далее была победа над сербкой Костович – 7:6, 3:6, 6:2. В финале квалификации Кеведо одолела другую испанку Сулета Де Реалес – 6:3, 4:6, 6:3.

Такие результаты позволили дебютировать в основной сетке турниров большого шлема. В первом круге испанка в тяжелой битве прошла француженку Жанжан, понадобилось два тай-брейка – 7:6, 7:6.

Прогноз

Теннисистки сыграют между собой впервые, украинка безоговорочный фаворит, что вполне логично. Преимущество Кеведо лишь в том, что она младше на 12 лет, также на нее не будет давить результат.

Свитолина не из тех, которая играет вполсилы или недооценивает соперниц, она должна сыграть максимально собрано. Минимального сопротивления от испанки я жду, поэтому ставлю на тотал больше 17,5 геймов за 1,8.