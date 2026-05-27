Ролан Гаррос27 мая 2026, 14:29 | Обновлено 27 мая 2026, 14:41
1119
Реабилитировались за одиночку. Калинина и Ястремская вышли в 1/16 финала РГ
Ангелина и Даяна в двух сетах разобрались с Сюй Ифань и Цзян Синьюй
Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская успешно стартовали в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2026.
В первом раунде украинки в двух сетах разобрались с китайским тандемом Цзян Синьюй / Сюй Ифань.
Ролан Гаррос 2026. Пары, 1/32 финала
Цзян Синьюй (Китай) / Сюй Ифань (Китай) [14] – Ангелина Калинина (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – 1:6, 1:6
О це дають, гарна реабілітація за одиночку, в одну калітку винесли сіяних китаянок, молодчинки!!!
Корты широкие, Даяна попадает )
Показать Скрыть 1 ответ
Молодці!Вчися Л Кіченок!
Трохи про інших. Паоліні, мабуть, вирішила зосередитися на одиночці, тому Еррані пару грає не з нею, а з юною Таггер. Що не завадило цій парі за півтори години винести Кенін/Крюгер, не самих поганих парниць. Майстерність Сари не проп'єш
Може, це той випадок, коли мінус на мінус дає плюс
