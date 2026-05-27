Реабилитировались за одиночку. Калинина и Ястремская вышли в 1/16 финала РГ

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская успешно стартовали в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2026.

В первом раунде украинки в двух сетах разобрались с китайским тандемом Цзян Синьюй / Сюй Ифань.

Ролан Гаррос 2026. Пары, 1/32 финала

Цзян Синьюй (Китай) / Сюй Ифань (Китай) [14] – Ангелина Калинина (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – 1:6, 1:6