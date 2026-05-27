Полузащитник, который покинул Украину, получил предложение от Шахтера

Полузащитник бразильского «Фламенго» и сборной Колумбии Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в чемпионате Украины. Об этом сообщил портал Transferfeed.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы донецкий «Шахтер», французский «Марсель» и российский «Краснодар», которые уже отправили предложения о трансфере легионера.

Карраскаль потерял доверие тренерского штаба «Фламенго» из-за своей бурной ночной жизни и большого количества нарушений на поле. В этом сезоне он заработал три удаления, все из которых были признаны необоснованными руководством клуба.

Бразильский клуб уверен, что стоимость колумбийца может возрасти после участия в чемпионате мира. Руководство «Фламенго» сообщило, что хочет получить официальные предложения до открытия трансферного окна, чтобы избежать длительных переговоров.

Карраскаль выступал в чемпионате Украины, где защищал цвета львовских «Карпат». В нынешнем сезоне Хорхе провел 31 матч, в которых забил три гола и отдал четыре ассиста.

Трансферная стоимость полузащитника составляет 13 миллионов евро.