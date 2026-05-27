Лига конференций27 мая 2026, 11:11 | Обновлено 27 мая 2026, 12:12
Букмекеры назвали коэффициенты на финал Лиги конференций
Фаворитом встречи является Кристал Пэлас
В среду, 27 мая 2026 года, состоится финал Лиги конференций сезона 2025/26 между английским «Кристал Пэлас» и испанским «Райо Вальекано».
Букмекеры объявили коэффициенты на это противостояние.
Коэффициент на победу «Кристал Пэлас» в турнире составляет 1,48. На успех «Райо Вальекано» дают показатель 2,66.
Поединок состоится в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Комментарии 1
Кроме болельщиков англичан и испанцев этих двух команд финал нах никому не нужен
