Фабрицио Романо раскрыл будущее Генриха Мхитаряна

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян продлит контракт с «Интером». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 37-летний футболист подпишет контракт сроком до лета 2027 года. Цвета миланского клуба он защищает с лета 2022 года.

В текущем сезоне на счету Генриха Мхитаряна 39 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллионов евро.

