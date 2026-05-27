  Фабрицио Романо раскрыл будущее Генриха Мхитаряна
27 мая 2026, 10:23
Фабрицио Романо раскрыл будущее Генриха Мхитаряна

Армянин продлит контракт с «Интером»

Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян продлит контракт с «Интером». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 37-летний футболист подпишет контракт сроком до лета 2027 года. Цвета миланского клуба он защищает с лета 2022 года.

В текущем сезоне на счету Генриха Мхитаряна 39 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Лунин получил официальное предложение от «Интера».

Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
