Фабрицио Романо раскрыл будущее Генриха Мхитаряна
Армянин продлит контракт с «Интером»
Армянский полузащитник Генрих Мхитарян продлит контракт с «Интером». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 37-летний футболист подпишет контракт сроком до лета 2027 года. Цвета миланского клуба он защищает с лета 2022 года.
В текущем сезоне на счету Генриха Мхитаряна 39 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Лунин получил официальное предложение от «Интера».
🚨⚫️🔵 Henrikh Mkhitaryan has agreed to sign new deal at Inter until June 2027. 🇦🇲— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2026
Formal steps to follow in the upcoming days. pic.twitter.com/dolkJGDnW7
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Возлюбленная Михаила Мудрика покорила фанатов стройной фигурой
Он не слышал гонг перед тем, как остановил бой, сообщил Питер Фьюри