Лунин получил официальное предложение о трансфере
На украинца претендует «Интер»
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может покинуть клуб уже этим летом.
По информации испанских СМИ, главным претендентом на 27-летнего голкипера является миланский «Интер», который ищет нового первого номера на следующий сезон. Вратарь уже получил официальное предложение от миланского клуба о возможном переходе.
Сообщается, что Лунин серьезно рассматривает вариант с переездом в Италию, поскольку хочет получать стабильную игровую практику, а не оставаться дублером Тибо Куртуа.
В «Интере» видят в голкипере сборной Украины потенциального основного вратаря и готовы предоставить ему гораздо более важную роль в команде.
Несмотря на контракт с мадридским клубом до 2030 года, трансфер не исключается, ведь сам футболист хочет перейти на новый этап карьеры и регулярно выходить на поле.
