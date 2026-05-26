Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин получил официальное предложение о трансфере 
26 мая 2026, 20:08
Лунин получил официальное предложение о трансфере 

На украинца претендует «Интер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может покинуть клуб уже этим летом.

По информации испанских СМИ, главным претендентом на 27-летнего голкипера является миланский «Интер», который ищет нового первого номера на следующий сезон. Вратарь уже получил официальное предложение от миланского клуба о возможном переходе.

Сообщается, что Лунин серьезно рассматривает вариант с переездом в Италию, поскольку хочет получать стабильную игровую практику, а не оставаться дублером Тибо Куртуа.

В «Интере» видят в голкипере сборной Украины потенциального основного вратаря и готовы предоставить ему гораздо более важную роль в команде.

Несмотря на контракт с мадридским клубом до 2030 года, трансфер не исключается, ведь сам футболист хочет перейти на новый этап карьеры и регулярно выходить на поле.

Складається враження, що Лунін назавжди залишиться в «Реалі». Він як Ульрайх у «Баварії». Ульрайх непогано грав за «Шальке». Прийшов до «Баварії» і назавжди опинився на лаві запасних. Хіба що Куртуа не піде. І навіть якщо він піде, то куплять іншого воротаря, а Лунін завжди буде другим. Усі теми щодо переходу Луніна — спекуляції.
