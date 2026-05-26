Лунин получил официальное предложение о трансфере 

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может покинуть клуб уже этим летом.

По информации испанских СМИ, главным претендентом на 27-летнего голкипера является миланский «Интер», который ищет нового первого номера на следующий сезон. Вратарь уже получил официальное предложение от миланского клуба о возможном переходе.

Сообщается, что Лунин серьезно рассматривает вариант с переездом в Италию, поскольку хочет получать стабильную игровую практику, а не оставаться дублером Тибо Куртуа.

В «Интере» видят в голкипере сборной Украины потенциального основного вратаря и готовы предоставить ему гораздо более важную роль в команде.

Несмотря на контракт с мадридским клубом до 2030 года, трансфер не исключается, ведь сам футболист хочет перейти на новый этап карьеры и регулярно выходить на поле.