Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда футбола завершит карьеру после чемпионата мира 2026
Италия
27 мая 2026, 10:09 |
948
0

Легенда футбола завершит карьеру после чемпионата мира 2026

Бутсы на гвоздь повесит полузащитник «Милана» Лука Модрич

27 мая 2026, 10:09 |
948
0
Легенда футбола завершит карьеру после чемпионата мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник «Милана» Лука Модрич завершит карьеру после чемпионата мира. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, ожидается, что после мундиаля 40-летний футболист сборной Хорватии объявит о решении повесить бутсы на гвоздь.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

В текущем сезоне на счету Луки Модрича 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» нашел в АПЛ замену Аллегри.

По теме:
Звезда сборной Украины может сменить клуб. Речь о трансфере в топ-клуб АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Претенденты на победу? Марокко назвало заявку на ЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Кривбасса попал в предварительную заявку Ганы на ЧМ
Лука Модрич завершение карьеры Милан сборная Хорватии по футболу ЧМ-2026 по футболу Николо Скира
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
Футбол | 26 мая 2026, 16:47 10
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины

Георгий Ермаков впервые в карьере получил вызов в национальную команду

Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Бокс | 26 мая 2026, 09:45 1
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену

Боксер отметил тренера Рико – Питера Фьюри

ФОТО. Новая девушка Мудрика показала впечатляющую фигуру
Футбол | 27.05.2026, 01:51
ФОТО. Новая девушка Мудрика показала впечатляющую фигуру
ФОТО. Новая девушка Мудрика показала впечатляющую фигуру
Пономарев пояснил, каких футболистов подпишет ЛНЗ перед стартом в ЛК
Футбол | 27.05.2026, 08:29
Пономарев пояснил, каких футболистов подпишет ЛНЗ перед стартом в ЛК
Пономарев пояснил, каких футболистов подпишет ЛНЗ перед стартом в ЛК
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Футбол | 26.05.2026, 14:23
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 17
Бокс
Усика отстранили от бокса после победы над Верховеном
Усика отстранили от бокса после победы над Верховеном
25.05.2026, 08:46 4
Бокс
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 13
Футбол
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
26.05.2026, 10:02 3
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
25.05.2026, 10:51 24
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
26.05.2026, 13:43
Футбол
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
25.05.2026, 10:51 4
Футбол
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем