Легенда футбола завершит карьеру после чемпионата мира 2026

Хорватский полузащитник «Милана» Лука Модрич завершит карьеру после чемпионата мира. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, ожидается, что после мундиаля 40-летний футболист сборной Хорватии объявит о решении повесить бутсы на гвоздь.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

В текущем сезоне на счету Луки Модрича 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

