Звезда сборной Украины может сменить клуб. Речь о трансфере в топ-клуб АПЛ

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин может продолжить карьеру в составе «Тоттенхэма». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, 24-летний футболист является одним из фаворитов лондонского клуба на позицию вратаря. Его кандидатуру выбрал коуч Роберто Де Дзерби.

В текущем сезоне на счету Анатолия Трубина 50 матчей, 21 из которых стал сухим. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

