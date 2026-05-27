Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Звезда сборной Украины может сменить клуб. Речь о трансфере в топ-клуб АПЛ
Англия
27 мая 2026, 08:40 | Обновлено 27 мая 2026, 09:19
Анатолий Трубин может перебраться из «Бенфики» в «Тоттенхэм»

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин может продолжить карьеру в составе «Тоттенхэма». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, 24-летний футболист является одним из фаворитов лондонского клуба на позицию вратаря. Его кандидатуру выбрал коуч Роберто Де Дзерби.

В текущем сезоне на счету Анатолия Трубина 50 матчей, 21 из которых стал сухим. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что топ-клуб АПЛ нацелился на Судакова.

