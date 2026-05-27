  4. Пономарев пояснил, каких футболистов подпишет ЛНЗ перед стартом в ЛК
27 мая 2026, 08:29 | Обновлено 27 мая 2026, 09:18
Пономарев пояснил, каких футболистов подпишет ЛНЗ перед стартом в ЛК

Тренер ЛНЗ рассказал о трансферной кампании «фиолетовых»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, каких футболистов планируют подписать «фиолетовые» перед стартом в Лиге конференций.

– Насколько серьезной будет трансферная кампания ЛНЗ?

– Мы работаем в этом направлении, как в Украине, так и за границей. У нас есть на карандаше исполнители, которых хотим видеть. Посмотрим, что из этого выйдет. Будем стараться укомплектоваться максимально качественно.

– Вы ищете игроков во все линии, есть ли горячие точки?

– Нам необходимо улучшить игру в атаке, ищем творческих футболистов, – сказал Пономарев.

Сезон 2025/26 стал историческим для ЛНЗ. «Фиолетовые» под руководством Виталия Пономарева завоевали серебро Украинской Премьер-лиги и впервые в истории сыграют в Лиге конференций.

Олег Вахоцкий
